Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Egil Dahl solgte Platekompaniet for 100 millioner kroner og satset på børsen . Nå har formuen hans passert 2 milliarder kroner, etter et kanonår i 2024.

Investeringsselskapet hans hadde et årsresultat på mer enn 380 millioner kroner i fjor, opp fra 223 millioner året før. Dahl tok ut 50 millioner kroner i utbytte, opp fra 35 millioner. Investorens største posisjon ved årsskiftet var Protector Forsikring.

Det norske teknologiselskapet Zivid eksporterer 98 prosent av omsetningen, og komponentene kommer fra hele verden, men selskapet aner ikke hvordan Donald Trumps stadig skiftende tollsatser slår ut.

Selskapet spesialiserer seg på syn for roboter som utfører vanskelige oppgaver. I 2011 utviklet det et revolusjonerende 3D-kamera med over 1.000 komponenter. Selskapet venter å tjene penger så snart som mulig, etter underskudd på 439 millioner kroner siden 2015.

Advokatfirmaet BAHR satser 20 millioner kroner på en ny AI-løsning. Med tilgang til Lovdatas unike innhold og AI-teknologi vil advokatene spare tid og jobbe mer effektivt for klientene.

Thomas K. Svensen, ledende partner i BAHR, sier de har drømt om en slik avtale lenge. Han forklarer at AI-teknologi kun vil hjelpe slik de ønsker hvis man har tilgang til gode data.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Donald Trump ble en pinlig affære.

Mens Trump sa at det vil bli «veldig vanskelig» for Ukraina å få tilbake Krim, lekte Støre Lille Rødhette og strenet mot bestemor som allerede lå død i sengen. Spist av ulven.

Tappert smilende spurte Rødhette Støre hvorfor bestemor Putin hadde så store tenner. Svaret er, som alle vet, for å kunne spise deg. Der forsvant Krim for evig tid, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify