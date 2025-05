Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at mange investorer søker mot de store markedene for trygghet når verdensøkonomien vakler. Men, at i skyggen av disse kolossene finnes imidlertid en gruppe børser som, samlet sett, gir et mer komplett bilde av den globale økonomiens viktigste drivkrefter.

«De nordiske børsene – i Stockholm, Oslo, København og Helsinki – fremstår i dag som en verden i miniatyr. Ikke i størrelse, men i mangfold, kvalitet og robusthet», skriver Berntsen.

Analytikeren trekker frem at i motsetning til mange andre regioner, hvor én sektor gjerne dominerer fullstendig, har de nordiske børsene utviklet seg til å reflektere en sjeldent balansert økonomisk struktur.

«Hver børs reagerer ulikt på globale impulser, men samlet gir de et bilde av hvordan en moderne økonomi kan bygges på flere uavhengige, men gjensidig forsterkende, sektorer. Når teknologiaksjer korrigerer i verdi, kan energi- og råvaresektorer bære avkastningen. Når industrisyklene bremser, kan helse- og bioteknologisektorene tilby stabilitet», skriver han.

«Det er lett å undervurdere verdien av denne strukturelle sammensetningen. De nordiske børsene tilbyr en praktisk påminnelse om at robusthet ikke nødvendigvis kommer av størrelse, men av evnen til å håndtere skiftende forhold med fleksibilitet og styrke på tvers av sektorer», fortsetter Berntsen.

Asia

Det er rolig stemning på børsene i Asia mandag morgen. Investorene vurderer nå Kinas løfter om å støtte innenlandske bedrifter, samt utviklingen i handelsforhandlingene mellom USA og land i regionen.

I Japan stiger Nikkei 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,95 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,03 prosent, CSI 300 er opp 0,02 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,07 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er mandag morgen opp 0,40 prosent til 67,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,44 prosent på 63,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,37 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag avsluttet Wall Street uken med solide gevinster, drevet av sterke resultater fra teknologigiganten som Alphabet. Til tross for vedvarende usikkerhet rundt handelskrigen mellom USA og Kina, viste markedet tegn til optimisme.​

S&P 500 steg med 0,74 prosent, mens Nasdaq økte med 1,22 prosent, takket være en oppgang på 2,5 prosent for Alphabet og 9,8 prosent for Tesla.

Dow Jones holdt seg nær uendret, preget av svakere resultater fra selskaper som Intel, som falt 6,54 prosent etter å ha levert en svak prognose for andre kvartal.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,29 prosent til 1.456,43 poeng fredag, og ga en ukentlig avkastning på 0,6 prosent.

Gjødselgiganten Yara steg 3,7 prosent til 338,50 kroner etter å ha lagt frem førstekvartalstall. Short-favoritten knuste forventningene med en justert ebitda på 638 millioner dollar, mot ventet 518 millioner.

Protector Forsikring utmerket seg i uken som gikk, inkludert fredag. Aksjen la på seg rundt 11 prosent i perioden og 3,4 prosent fredag, til 364,50 kroner. Aasulv Tveitereid-favoritten kunne vise til sterke tall onsdag kveld og positive estimatendringer hos en rekke meglerhus i kjølvannet.