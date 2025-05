Et knapt flertall på 37 prosent tror renten vil holde seg uendret, mens 34 prosent forventer lavere boliglånsrenter, kommer det frem i NBBLs Boligmarkedsbarometer for april, som ble sluppet mandag.

Samtidig tror 29 prosent på høyere renter fremover, noe som er en betydelig endring fra januar, da et klart flertall forventet rentekutt.

– Husholdningene er delt mellom å forvente høyere og lavere renter. Dette tyder på usikkerhet i befolkingen, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

– Høyere inflasjon, utsatt rentekutt fra Norges Bank, handelskrig og økende geopolitisk uro har bidratt til å skape usikkerhet om den videre utviklingen i prisvekst og renter, legger hun til.

Forventningene svekkes

Optimismen i boligmarkedet består, men er på vikende front. Etter at prisforventningene fikk et oppsving over nyttår, er det nå 68 prosent av husholdningene som venter at boligprisene vil stige det neste året, ned fra 72 prosent i mars. Andelen som tror på fallende boligpriser har økt marginalt til 6 prosent.

– Husholdningene har fortsatt en tydelig forventning om at boligprisene skal fortsette oppover. Men økt usikkerhet om renten kan bidra til å svekke den spede bedringen vi ser i etterspørselen i nyboligmarkedet, advarer Midsem.

Sjeføkonomen mener det er bekymringsfullt ettersom boligbyggingen er på et kritisk lavt nivå.

Stabil totalindeks

Boligmarkedsbarometeret til NBBL peker mot fortsatt høy etterspørsel, og totalindeksen, som inkluderer husholdningenes forventninger til boligpriser, renter og arbeidsmarkedet, holdt seg tilnærmet uendret fra mars til april..

Jobbtryggheten har de siste månedene variert rundt en nokså normal trend, nær sitt historiske gjennomsnitt.

Boligmarkedsbarometeret er basert på en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant 1.000 personer, gjennomført i perioden 8.–14. april 2025.