Den amerikanske presidentens eldste sønn Donald Trump jr. er blant initiativtakerne til den høyst eksklusive private klubben «Executive Branch» som ble lansert i Washington lørdag, skriver Politico som har fått tilgang til en invitasjon.

GRUNNLEGGER: Omeed Malik. Foto: Bloomberg

Ifølge to kilder med kjennskap til saken er målet å skape den mest eksklusive private klubben USAs hovedstad noensinne har sett. Strenge referansekrav og mer enn 500.000 dollar i inngangsavgift skal sikre medlemmene omgang med Donald Trumps ministre og nærmeste rådgivere uten innblanding fra presse og det avisen kaller «wannabe-innsidere.»

Megadonor står bak

Inngangsavgiften vil ikke være et problem for Trumps regjering – ifølge avisen historiens suverent rikeste. Klubben som vil ha base i Georgetown ble først omtalt av Puck og Semafor, og har allerede en venteliste.

GRUNNLEGGER: Donald Trump jr., presidentens eldste sønn. Foto: Bloomberg

Med seg i lanseringen av klubben har presidentens sønn først og fremst med seg Omeed Malik – en av Trumps megadonorer og gründer av det konservative investeringsfondet 1789 Capital.

Ellers på eiersiden i «Executive Branch» finner vi Maliks forretningspartner Chris Buskirk, i tillegg til Zach og Alex Witkoff – sønner av Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff. Blant grunnleggerne av klubben er også Sacks, Winklevoss-brødrene og Chamath Palihapitiya.

Droppet pressemiddag

Politico karakteriserer det som ingen tilfeldighet at lørdagens lansering fant sted samtidig med middagen for Det hvite hus-korrespondenter, et arrangement der regjeringsmedlemmer tidligere har minglet med pressen. Det ble altså ikke tilfellet i år.

Presidenten selv hadde ifølge avisen allerede planlagt å utebli fra middagen før pavens død tok ham til Roma, og mange av hans medarbeidere og allierte holdt seg også unna.