Hovedindeksen på Oslo Børs ligger opp 0,5 prosent til 1.463,05 poeng mandag ettermiddag.

Dagens bevegelser

Aker Solutions ligger ved lunsj ned 2,6 prosent til 30,36 kroner. ABG Sundal Collier har nå nedgradert aksjen fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet fra 42 til 34 kroner.

KMC Properties , som ble tømt for verdier etter fusjonen med det svenske eiendomsselskapet Logistea i fjor sommer, ligger ved lunsj opp 59 prosent til 0,09 kroner med en omsetning på 2 millioner kroner. Selskapet la i morges frem sin årsrapport for 2024.

Den svenske avisen Dagens Industri har utpekt Tomra som «Ukens aksje», og anslår at aksjen handles billig til 16 ganger neste års driftsresultat, justert for gjeld. Panteaksjen ligger opp 1,1 prosent til 156,40 kroner.

Også DOF Group styrkes, og er nå opp 2,3 prosent til 82,85 kroner. Danske Bank har tatt opp dekning med en kjøpsanbefaling, og et 12-måneders kursmål på 108 kroner pr. aksje.

Ellers blant tungvekterne ligger Kongsberg Gruppen ned 0,6 prosent til 1.554 kroner. Aksjen er imidlertid siden nyttår opp over 20 prosent.

Archer sikrer seg ny milliardkontrakt i Argentina, men varsler redusert aktivitet og lavere inntekter. Ved lunsj er aksjen ned 1,2 prosent til 21,20 kroner.

AutoStore lå i åpningen an til å fortsette nedgangen for tredje dag på rad, men ved lunsj har aksjen snudd opp til en oppgang på 1 prosent, til 5,10 kroner. Robotlagerselskapet leverte torsdag katastrofetall, med påfølgende kursras på nesten 29 prosent.

Yara steg fredag 3,7 prosent etter å ha knust forventningene i første kvartal. Mandag styrkes den ytterligere 1,6 prosent til 343,90 kroner.

To meglerhus har siden justert sine forventninger til gjødselgiganten. Både SpareBank 1 Markets og Arctic Securities beholder sine kjøpsanbefalinger og løfter kursmålet. Førstnevnte jekker opp fra 370 til 380 kroner, mens Arctic oppjusterer fra 390 til 400 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 65,38 dollar, ned 0,7 prosent. Brent-oljen med levering i juni omsettes for 66,51 dollar, ned 0,5 prosent.

Equinor ligger flatt opp 0,04 prosent til 247,60 kroner, Aker BP er opp 0,6 prosent til 223,60 kroner mens Vår Energi er opp 0,7 prosent til 30,21 kroner.