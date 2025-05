Wall Street: 180 selskaper legger frem tall denne uken

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent, Dow Jones er opp 0,3 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,2 prosent.

Oppdatert klokken 18.22: Etter nesten tre timers handel har Nasdaq falt 1,3 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones er ned henholdsvis 0,8 prosent og 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 25,24.

Kvartalsrush

«Resultatsesongen når sitt høydepunkt denne uken med over 180 selskaper i S&P 500 som legger frem sine tall for 1. kvartal, inkludert flere av verdens mest innflytelsesrike selskaper (Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Visa, Coca-Cola, Eli Lilly og Berkshire Hathaway)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

119 av selskapene i S&P 500-indeksen presenterte sine kvartalstall i forrige uke. Ifølge Storebrand leverte de en salgsvekst på drøye to prosent og en marginvekst på hele 26 prosent i forhold til forrige kvartal, og det var særlig helsesektoren som leverte sterke marginer.