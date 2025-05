Pizza på menyen

Mandag fortsatte børsrekylen på begge sider av Atlanterhavet. Ved halv fem-tiden var Europas brede Stoxx 600-indeks opp med 0,8 prosent, mens amerikanske Dow Jones og Russell 2000 hadde lagt på seg henholdsvis 0,2 og 0,7 prosent.

Samtidig renner det inn nye kvartalstall. Verdens største pizzakjede, Domino's Pizza, fortalte at den globale omsetningen økte med uventet lave 2,5 prosent – og sank i USA, men inntjeningen overrasket likevel positivt. Aksjekursen var tilnærmet uendret.

I denne uken skal hele 180 av S&P 500-selskapene presentere sine ferskeste regnskap. Gruppen inkluderer teknologikjempene Amazon, Apple, Meta Platforms og Microsoft, samt kjente merker som Visa, Coca-Cola og Eli Lilly.

Hittil i resultatsesongen har 73 prosent av selskapene slått analytikernes gjennomsnittlige inntjeningsestimat, mot normalt 77 prosent i de seneste fem årene. Det er dessuten tegn på at meglerhusene nedjusterer sine anslag for andre kvartal og hele 2025, som følge av usikkerhet rundt USAs handelspolitikk og verdensøkonomiens utvikling.

I vår del av verden bød Mediobanca, Italias åttende største bank, 6,3 milliarder euro for Banca Generali. Sistnevnte fokuserer på finansiell rådgivning og forvaltningstjenester for velstående familier. Mediobanca-kursen var tilnærmet uendret, mens Banca Generali fikk et løft på godt nesten 6 prosent.

Også franske Airbus er på «kjøpern». Flyprodusenten har avtalt å ta over en rekke eiendeler fra amerikanske Spirit AeroSystems. Sistnevnte har et ganske frynsete rykte, ettersom selskapets angivelig slurvete arbeid skal ha bidratt til flere ulykker med Boeiing-fly. Underleverandøren ble opprinnelig skilt ut fra Boeing, men virksomheten skal nå igjen integreres med den amerikanske flyprodusenten. Mandag ettermiddag var Airbus-kursen opp med nesten 4 prosent.

På makrofronten ble det kjent at arbeidsledigheten i Spania i første kvartal steg til 11,4 prosent, mot ventet 10,7 prosent. Også den indiske industriproduksjonen og utenlandske direkteinvesteringer i Brasil skuffet. Arbeidsledigheten i Mexico overrasket derimot positivt. Den er for tiden rekordlave 2,2 prosent.