Wall Street snudde – Nvidia falt

New York-børsen åpnet uken sterkt, men mistet fart utover mandagen. Mot slutten snudde stemningen.

Slik endte de toneangivende indeksene:

S&P 500 steg 0,06 prosent til 5.435,60 poeng

Nasdaq falt 0,1 prosent til 17.186,66 poeng

Dow Jones steg 0,27 prosent til 40.076,88 poeng

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten ligger på 4,21 prosent, mens VIX-indeksen, ofte kalt «fryktindeksen», steg 0,92 prosent til 25,08.

Blandet dag for teknologigigantene

Teknologisektoren fikk en svak start på uken og dro børsene nedover. Spesielt Nvidia tynget markedet. Slik gikk det for noen av "The Magnificent Seven":

Alphabet endte ned 0,87 prosent

Amazon falt 0,68 prosent

Apple steg 0,41 prosent

Meta Platforms steg 0,45 prosent

Microsoft falt 0,18 prosent

Nvidia endte ned 2,05 prosent

Tesla steg 0,33 prosent

Usikkerhet rundt Trump og handelssamtaler

Markedet påvirkes også av usikkerhet rundt president Donald Trumps handelspolitikk. Selv om Trump hevder at samtaler med Kina pågår, ga finansminister Scott Bessent få konkrete signaler om fremgang.

Bekymringen øker for at høye tollsatser kan bli en vedvarende byrde for økonomien, noe som demper investorenes forventninger til vekst fremover.

Nøkkeltall setter tonen for uken

Uken byr på flere viktige økonomiske nøkkeltall som kan prege markedet. Størst spenning knytter seg til fredagens offentliggjøring av sysselsettingstallene utenfor landbruket (nonfarm payrolls). I tillegg kommer tall for BNP-veksten i første kvartal og sentralbankens foretrukne inflasjonsindikator allerede onsdag.

Flere store selskaper slipper også kvartalstall i løpet av uken: