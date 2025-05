– Det er innslag av noen større skader i kvartalet, som er volatilt fra kvartal til kvartal. Vi har et estimat på større skader hvert kvartal, og nå ligger vi litt over det. Det påvirker nøkkeltallene våre.

Gjensidige Forsikring (Mill. kr) 1. kv./24 1. kv./23 Forsikringsinntekter 9.993,9 9.060,1 Forsikringsresultat 1.313,6 715,2 Finansresultat 512,6 437,5 Resultat før skatt 1.718,7 1.085,8

Svakt i Danmark

Ifølge Holmgren ble veksten i Norge sterk når det kommer til privatmarkedet.

– I Norge er veksten i privatsegmentet veldig god, men for commercial-segmentet ser vi en avgang blant enkelte store kunder. Det er ikke noe som på generell basis påvirker fornyelsesgraden vår, men vi ser at det er noe større avgang blant større kunder enn hva vi normalt opplever. Det er imidlertid kunder som over tid har representert svakere lønnsomhet enn det vi ellers har i porteføljen, sier han.

I Danmark ser ting imidlertid litt verre ut.

– Når det gjelder privatsegmentet i Danmark er vi ikke fornøyd med resultatene, der taper vi penger og har gjort det over en viss tid.

– Vi har byttet IT-kjernesystem i Danmark, som har tatt mye internt fokus de siste fire årene, som nå er ferdig. Men det gjenstår et arbeid i å reprise og oppjustere prisene, forbedring av innkjøpsavtaler på skadesiden i forbindelse med reparasjoner, og forbedring av kostnadseffektiviteten. Det vil ta litt tid å komme i mål med dette, før man kan se en betydelig bedring i lønnsomheten.

Børsvinner

Gjensidige er en av finansaksjene som har gjort det knallsterkt på børsen det siste året. I løpet av de siste 12 månedene er aksjen opp 36 prosent, eks. utbytte, og siden årsskiftet ligger oppgangen på 22 prosent - før børsåpning tirsdag.

Gjensidige-aksjen falt fra start på børsen, og ved 13-tiden lå den ned 6,3 prosent til 4,76 kroner.

Etter at kvartalsrapporten ble lagt frem har en rekke analytikere som dekker aksjen lagt frem analyser.

Hans Rettedal Christiansen i Danske Bank skriver at tallene var svakere enn ventet, og peker på at forsikringsresultatet endte på 1.314 millioner, som er 87 prosent sterkere enn samme kvartal året før, men 15 prosent under konsensusestimatet fra analytikerne.

I forrige uke skrev analytiker Roy Tilley i Arctic Securities at han ventet sterke tall fra Gjensidige, men at han følte at det sterke resultatet allerede var priset inn på børsen.