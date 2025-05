Blandet stemning på Asia-børsene

Tirsdag steg de fleste Asia-Stillehavsmarkedene, drevet av oppmerksomhet rundt president Donald Trumps toller og kommende selskapsresultater fra Wall Street, skriver CNBC.

Fastlands-Kina-indeksen CSI 300 er ned 0,13 prosent, mens Hongkongs Hang Seng er opp 0,22 prosent. Indias Nifty 50 styrket seg 0,52 prosent, Sør-Koreas Kospi la på seg 0,59 prosent, og Australias S&P/ASX 200 avanserte 0,9 prosent. Japanske markeder er stengt grunnet offentlig høytid.

En undersøkelse fra China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) viser at nesten 50 prosent av kinesiske eksportører planlegger å redusere sin eksponering mot USA på grunn av økende tollsatser.

«Den økte usikkerheten fra hyppige endringer i tollpolitikken gjør det vanskelig å legge langsiktige planer,» understreket CCPIT.

Flere asiatiske valutaer styrket seg mot dollaren tirsdag morgen. Den malaysiske ringgiten steg 0,62 prosent, mens den australske dollaren økte 0,22 prosent, ifølge CNBC.

Morgan Stanley advarte i en fersk rapport om at «patchwork»-avtaler i handel kan skape usikkerhet i markedene fremover.

«Tollavtaler uten omfattende reversering vil ikke gi markedene vesentlig optimisme,» skrev Lisa Shalett i Morgan Stanley.

Ellers noterer UBS at USA har nesten doblet antidumping- og utjevningstollene på kinesiske solcellemoduler fra Thailand, Vietnam, Malaysia og Kambodsja, samtidig som de foreløpige tollene allerede var skadelige nok til å stoppe solhandelen med disse landene, mener meglerhuset.