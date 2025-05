Oljeprisfall siden børsslutt – resultatrush på Oslo Børs

Siden børsslutt på Oslo Børs mandag er S&P 500-futures opp 0,1 prosent, og Brent-olje ned 1,0 prosent. Equinor er ned 0,6 prosent i samme periode, og Frontline ned 1,1 prosent, ifølge DNB Markets.

Flere tungvektere legger frem tall for første kvartal tirsdag. Nordic Semiconductor , Norsk Hydro , Gjensidige , Entra , Atea , XXL og Okea står på listen.

Nordnet tror børsen åpner flatt, eller innenfor intervallet -0,4–0,4 prosent.

Asia

Tirsdag steg de fleste Asia-Stillehavsmarkedene, drevet av oppmerksomhet rundt president Donald Trumps toller og kommende selskapsresultater fra Wall Street.

Fastlands-Kina-indeksen CSI 300 er ned 0,13 prosent, mens Hongkongs Hang Seng er opp 0,22 prosent. Indias Nifty 50 styrket seg 0,52 prosent, Sør-Koreas Kospi la på seg 0,59 prosent, og Australias S&P/ASX 200 avanserte 0,9 prosent. Japanske markeder er stengt grunnet offentlig høytid.

Wall Street

New York-børsene hentet seg inn mot slutten av dagen og ved stengetid så det slik ut:

S&P 500 steg 0,06 prosent til 5.435,60 poeng, Nasdaq falt 0,1 prosent til 17.186,66 poeng og Dow Jones steg 0,27 prosent til 40.076,88 poeng.

Nvidia var en klar underperformer med et kursfall på 2,05 prosent, etter rapporter om at kinesiske Huawei er klar til å teste en ny AI-brikke som skal konkurrere med den amerikanske tungvekteren.

Uken byr på flere viktige økonomiske nøkkeltall. Størst spenning knytter seg til fredagens offentliggjøring av sysselsettingstallene utenfor landbruket (nonfarm payrolls). I tillegg kommer tall for BNP-veksten i første kvartal og sentralbankens foretrukne inflasjonsindikator allerede onsdag.

For uken skal over 180 selskaper i S&P 500 legge frem tall for første kvartal.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte dagen opp 0,8 prosent til 1.467,54 poeng mandag.

KMC Properties , som ble tømt for verdier etter fusjonen med det svenske eiendomsselskapet Logistea i fjor sommer, steg over 70 prosent etter børsåpningen mandag, men roet seg noe mot stengetid til en oppgang på 56,9 prosent til 0,09 kroner pr. aksje. Selskapet la for øvrig i morges frem årsrapporten for 2024, der styret skriver at det jobber aktivt med flere strategiske alternativer for selskapet.

Kjell-Inge Røkkes Aker Solutions endte dagen ned 1,4 prosent til 30,74 kroner. ABG Sundal Collier har nedgradert aksjen fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet fra 42 til 34 kroner.

Den svenske avisen Dagens Industri har utpekt Tomra som «Ukens aksje», og anslår at aksjen handles billig til 16 ganger neste års driftsresultat, justert for gjeld. Panteaksjen endte opp 2,3 prosent til 158,30 kroner.