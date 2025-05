Detaljhandelsselskapet XXL leverte 7 prosent topplinjevekst i første kvartal fra samme periode i fjor, men pengene fortsetter å renne ut. Aksjen faller 4,6 prosent til 10,40 kroner.

OKEA fikk et inntektsfall i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, men forbedret bunnlinjen. Produksjons- og capex-guidingen ble holdt uendret. Aksjen faller 2,1 til 16,70 kroner.

«Vi forventer kun mindre justeringer i våre estimater. Anbefaling: Kjøp / Kursmål: NOK 25», skriver Pareto om OKEA-tallene.

John Fredriksen, Thomas Wilhelmsen og Idan Ofer har mistet tålmodigheten med Edda Wind på børs og tar selskapet privat. Gjennom et nyetablert selskap, Electric, byr de 23 kroner per aksje – en premie på 32,9 prosent over sluttkursen på aksjen på Oslo Børs tirsdag: 17,30 kroner. Aksjen stiger 31,2 prosent til 22,70 kroner.

Luftrenseselskapet Airthings har inngått en ikke-bindene intensjonsavtale om salg av forretningsvirksomheten til Frida, som er selskapet til styreleder Geir Førre. Aksjen stiger 12,4 prosent til 1,45 kroner.

IT-selskapet Atea kunne vise til en organisk vekst, justert for valutaeffekter, på 13,9 prosent i første kvartal. Aksjen faller 0,4 prosent til 140,80.

Shippingløft

I tankmarkedet rapporterer SEB at VLCC-ratene var ned 100 dollar til 56.500 dollar pr. dag i går. Frontline er opp 0,06 prosent til 170,65 kroner.

Höegh Autoliners stiger 4,70 prosent til 82,87 kroner.

«Financial Times meldte forrige uke at presidenten vurderte å unnta bilprodusenter fra enkelte tollsatser. Nå spekuleres det i at dette kan innebære å droppe den planlagte tollen på 25 prosent på bildeler, samt å unngå at tollsatsene blir lagvis oppå hverandre – for eksempel ved i tillegg å ilegge 25 prosent toll på stål og aluminium,» skriver Pareto.

Innen sjømatsektoren har Fearnley senket spotlakseprisanslagene for 2025–2027 med 13–9 prosent, til 83,10–89,70 kroner pr. kilo, gjengitt av TDN Direkt. Toppvalgene i sektoren er Mowi og SalMar, som stiger henholdsvis 0,75 prosent til 188,70 kroner og 2,57 prosent til 519,00 kroner. Bakkafrost blir oppgradert fra hold til kjøp. Kursmålet er kuttet fra 670 til 660 kroner – aksjen stiger 1,46 prosent til 520,50 kroner.

Equinor faller 2,05 prosent til 233,70 kroner, Vår Energi er, justert for utbytte, ned 1,9 prosent til 28,35 kroner, og Aker BP faller 1,7 prosent til 220,00 kroner.

Kilder i oljemarkedet antyder at Saudi Aramco vil ytterligere redusere riggantallet de kommende månedene gjennom kontraktstermineringer og mulig flere suspenderinger, melder DNB Markets, gjengitt av TDN Direkt. Shelf Drilling faller 7,9 prosent til 5,01 kroner.

Kongsberg Gruppen og DNB er opp henholdsvis 0,8 prosent til 1.578 kroner og 0,7 prosent til 269,40 kroner.

Pareto har nedjustert kursmålet på Dof Group fra 135 til 100 kroner, og gjentar kjøp. Aksjen faller 1,6 prosent til 81,45 kroner.