Kutter boliglånsrenten: Får markedets billigste boliglån

Den digitale banken Penni, en del av Eika-konsernet, kutter tirsdag boliglånsrentene med inntil 0,35 prosentpoeng. Kuttene gjelder umiddelbart både for nye og eksisterende kunder, opplyser banken.

Kuttene gjør at Penni nå tilbyr markedets laveste rente for boliglån med 75–85 prosent belåningsgrad, ifølge banken. Ny nominell rente blir 5,45 prosent, som tilsvarer en effektiv rente på 5,59 prosent.

– Vi ønsker å gjøre noe for unge i etableringsfasen, de som har tatt høye lån for å kjøpe sin første eller andre bolig. Unge må ofte ta opp maksimalt i lån av hva de har anledning til, sier Amund Tosterud, leder for kundeopplevelser i Penni.

Samtidig som boliglånsrenten kuttes, øker banken den maksimale belåningsgraden fra 80 til 85 prosent.

Les også Rentefrykt truer boligmarkedet Optimismen i boligmarkedet avtar forsiktig, ettersom høyere usikkerhet rundt renten demper forventningene.

For kunder med lav belåningsgrad – inntil 55 prosent – blir Pennis beste nominelle rente nå 5,15 prosent, med en effektiv rente på 5,27 prosent. Innskuddsrenten på brukskonto holdes uendret på 3 prosent.

Selv om det kan høres smått og ubetydelig ut, mener Tosterud at forskjellene i rente mellom bankene kan bety store summer for låntakere.

– Det er ikke uvanlig at unge par har lån på fire–fem millioner kroner. Våre rentevilkår kan bety en årlig besparelse på opptil 30.000 kroner sammenlignet med de store bankene, sier han.

Penni er et nytt digitalbankkonsept som ble lansert i januar, og er bygget på Eika-bankenes felles teknologiplattform. Banken tilbyr boliglån og dagligbanktjenester til heldigitale og selvbetjente kunder.