Flere aksjer straffes etter nye tall

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq falt 0,6 prosent, S&P 500 er ned 0,3 prosent mens Dow Jones kan vise til en oppgang på 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,21 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 25,80.

«Amerikanske aksjemarkeder avsluttet mandagen med svak oppgang etter bred kjøpsinteresse mot slutten av dagen. S&P 500 steg for femte dag på rad og markerte dermed sin lengste vinnerrekke siden november. Til tross for økende volatilitet ser investorene frem mot en uke preget av selskapsrapporter og nøkkeltall som kan gi innsikt i hvordan Trumps tidligere handelstiltak påvirker økonomien», skriver Handelsbanken i en rapport.

Spotify

Spotify faller 7,1 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I forveien venter analytikerne at selskapet vil melde om et driftsoverskudd på 517 millioner euro, opp fra 168 millioner i første kvartal i fjor. Fasit ble et driftsoverskudd på 509 millioner euro.

Nylig ble det kjent at Spotify kommer til øke prisene i en rekke land utenfor USA. Prisøkningen skal angivelig være på rundt én euro i måneden.

General Motors

General Motors leverte bedre resultater enn ventet i første kvartal. Samtidig melder ledelsen at selskapet vil kutte tilbakekjøp av aksjer samtidig som de økonomiske prognosene for 2025 skal revideres. Ifølge CNBC skyldes det økte kostnader og økt usikkerhet rundt Donald Trumps toll-politikk.

– Vi tror at de fremtidige konsekvensene av tollene kan bli betydelige, så vi revurderer våre prognoser og vil dele mer når vi har bedre oversikt, sier finansdirektør Paul Jacobson i General Motors, ifølge CNBC.

Aksjen faller 2,2 prosent i åpningsminuttene.

Amazon

Amazon faller 1,6 prosent etter at pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus uttalte at selskapets beslutning om å vise hvordan tollsatser påvirker prisene var en fiendtlig handling.