Dårlig dag for bilaksjer

De fleste europeiske børsindeksene steg tirsdag, mens amerikanske S&P 500 og Nasdaq 100 var noe ned ved halv fem-tiden.

Volvo Car-kursen stupte derimot 9 prosent. Bilprodusentens driftsresultat sank til bare 1,9 milliarder kroner, fra 4,7 milliarder svenske kroner et år tidligere, mens inntektene krympet med 12 prosent. Forklaringen var nedbygging av grossistlagre, negative valutaeffekter og generelt vanskelige tider i bilsektoren. Ledelsen trakk dessuten tilbake sin guiding for 2025 og 2026, men lovte å kutte kostnadene med 18 milliarder svenske kroner.

En annen bilaksje, Porsche Automobil Holding, fikk juling tidlig i tirsdagens børshandel, men hadde rundt tolvtiden hentet seg helt inn. Den legendariske sportsbilprodusenten meldte om langt lavere marginer i første kvartal, hovedsakelig grunnet laber kinesisk etterspørsel og en oppbremsing i elbilmarkedet. Kombinert med USAs nye tollavgifter medførte dette at guidingen for årets topp- og bunnlinje ble kraftig nedjustert. Trumps handelspolitikk skal visst nok koste Porsche minst 100 millioner euro i april og mai alene.

Også på den andre siden av Atlanterhavet var bilsektoren i fokus. Der skal Trump-administrasjonen senke tollavgiftene på råvarer og deler brukt i USA-baserte bilfabrikker. Ved halv fem-tiden var Ford Motors og Stellantis' aksjekurs likevel opp med mindre enn 1 prosent, mens General Motors fikk et kursfall på mer enn 3 prosent. Sistnevnte publiserte overraskende gode inntjeningstall, men fortalte at guidingen for hele 2025 «revurderes». I tillegg er alle tilbakekjøp av aksjer satt på vent, som følge av all usikkerheten rundt USAs handelspolitikk.

I kles- og motebransjen var Adidas-kursen 2 prosent lavere. Selskapet tjente langt mer enn ventet i første kvartal, og omsetningsveksten ble på solide 13 prosent. Ledelsen advarte imidlertid at prisene på alle Adidas-produkter solgt i USA vil måtte heves, som følge av Trumps tollavgifter. Selskapet klaget dessuten over at presidentens vinglete politikk gjør det vanskelig å planlegge og gjøre anslag for resten av året.