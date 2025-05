Storbank avlyser børsfesten i USA

2025 har så langt vært skuffende for investorer med eksponering i USA. HSBC følger nå flere storbanker på Wall Street og kutter kraftig i sin prognose for hvor høyt S&P 500 vil være ved utgangen av året. Ifølge CNBC skjer det etter vedvarende usikkerhet knyttet til president Donald Trumps tollpolitikk.

Kutter kraftig

Sjefstrateg Nicole Inui i HSBC senker kursmålet for S&P 500 fra 6.700 til 5.600, marginalt over tirsdagens notering på 5.535 poeng. Nedjusteringen er på mer enn 16 prosent, og signaliserer at markedet ikke ventes å stige mer enn én prosent fra dagens nivå.

«Vi nedjusterer inntjeningsforventningene. Selv om vårt hovedscenario fortsatt er ingen resesjon/ingen stagflasjon, forventes BNP-veksten å avta betydelig (1 prosent Q4/Q4) og økt usikkerhet vil trolig begrense verdsettelsene», skriver HSBC-strategen i et notat, ifølge CNBC.

Inui, som tidligere har jobbet i Bank of America og McKinsey & Co., har også kuttet anslaget for S&P 500-inntjeningen i 2025 med fem prosent.

Donald Trump

Bakgrunnen for den pessimistiske vurderingen er uro knyttet til president Donald Trumps oppdaterte tollpolitikk, spesielt i relasjon til en så viktig handelspartner som Kina. Hun tror også at investorene frykter det vil kunne skade forsyningskjedene og føre til forsinkelser i leveranser i tiden fremover.

Ifølge CNBC varslet havnemyndighetene i Los Angeles tirsdag at fraktvolumet kan falle med hele 35 prosent neste uke som følge av tolltiltakene. Inui konkluderer med at investorer bør posisjonere seg mer defensivt i tiden fremover.

Flere senker prognosen

Bank of America Merrill Lynch har nylig kuttet sin S&P 500-prognose til 5.600, mens Goldman Sachs har redusert sitt kursmål til 5.700.