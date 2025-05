Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

Etter en urolig børsdag i går som endte i pluss, fortsetter oppgangen på Wall Street:

Slik står det til med de ledende indeksene på Wall Street klokken 19:53:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,64 prosent og ligger på 5.5564,37 poeng, og industriselskapenes indeks Dow Jones stiger med 0,89 prosent til 40.584,403 poeng. Teknologitunge Nasdaq har snudd til grønt og er opp 0,56 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,27 prosent til 24,58. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Prisen for et fat nordsjøolje handles til 63,08 dollar fatet, ned 2,22 prosent siden midnatt. Oljeprisen for et fat med WTI-olje handles til 60,34 dollar ned 2,76 prosent.

Big pharma stiger

Pfizer-aksjen stiger 3,89 prosent i løpet av tirsdagens handel. Oppgangen skjer etter at selskapet varslet nye kostnadskutt og leverte bedre resultat enn ventet.

Videre la Spotify frem sine kvartalstall. Musikkgiganten leverte et driftsoverskudd på 509 millioner euro i første kvartal, noe svakere enn analytikernes forventning på 517 millioner euro. Før rapporten var det ventet en kraftig forbedring fra samme periode i fjor, da overskuddet var på 168 millioner euro. Aksjen har falt 2,81 prosent i løpet av handelsdagen.

Også General Motors offentliggjorde sine resultater tirsdag. Bilprodusenten leverte bedre resultater enn ventet, men varsler samtidig at det vil kutte tilbakekjøp av aksjer. I tillegg skal selskapet revidere sine økonomiske prognoser for 2025. Ifølge CNBC skyldes endringene økte kostnader og usikkerhet knyttet til Donald Trumps varslede tollpolitikk. Aksjen har falt 0,83 prosent.

Investorer følger nå spent med på resten av rapporteringsdagen. Både Snap, Starbucks og Coca-Cola slipper sine kvartalstall senere i dag.

Kraftig kutt i kursmål for S&P 500

2025 har så langt vært et skuffende år for investorer med eksponering mot amerikanske aksjer. Nå følger HSBC flere av Wall Streets storbanker og kutter sitt kursmål for S&P 500 betydelig.

