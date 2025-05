Teknohopp og Dow-løft på Wall Street

Wall Street endte i grønt tirsdag, etter at optimisme rundt en mulig handelsavtale løftet stemningen. Samleindeksen S&P 500 steg 0,58 prosent til 5.560 poeng, mens industritunge Dow Jones endte opp 0,75 prosent til 40.527 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq klatret 0,55 prosent til 16.461 poeng.

Nytt giv til markedet

Oppgangen ble forsterket etter at USAs handelsminister Howard Lutnick uttalte at en større handelsavtale var «done», men at formell godkjenning fra motpartens regjering og parlament fortsatt gjensto. Dette ga ny giv til markedet, som hadde ligget flatt tidligere på dagen.

Blant enkeltselskaper hentet General Motors seg inn mot slutten av handelsdagen. GM annonserte at de vil revurdere fremtidige prognoser og midlertidig stanse tilbakekjøp av aksjer i påvente av klarhet rundt tollpåvirkningen. Gm-aksjen endte ned 0,67 prosent.

Amazon-aksjen snudde også etter at selskapet trakk tilbake en omstridt plan om å vise tollavgifter på nettsiden Amazon Haul.

Videre la Spotify frem sine kvartalstall. Musikkgiganten leverte et driftsoverskudd på 509 millioner euro i første kvartal, noe svakere enn analytikernes forventning på 517 millioner euro. Før rapporten var det ventet en kraftig forbedring fra samme periode i fjor, da overskuddet var på 168 millioner euro. Aksjen har falt 3,54 prosent i løpet av handelsdagen.

Honeywell var blant dagens vinnere på Dow, med en oppgang på 5,40 prosent etter å ha levert kvartalstall over analytikernes forventninger.

5 av 7 i grønt

Slik har det gått med teknologigigantene, også kalt de «Magnificent Seven»:

Meta steg 0,85 prosent

NVIDIA steg 0,27 prosent

Tesla steg 2,15 prosent

Microsoft steg 0,74 prosent

Apple steg 0,51 prosent

Alphabet falt 0,23 prosent

Amazon falt 0,17 prosent

Råvarer og indekser

I tillegg falt renten på den amerikanske tiårige statsobligasjonen til 4,17 prosent, mens fryktindeksen VIX falt 3,18 prosent til 24,35.

Nordsjøoljen er ned 6,92 prosent den siste uken og handles nå til 63,09 dollar fatet. WIT oljen handles til 60,31 dollar fatet, og har falt 2,8 prosent siden midnatt.