Dette skjer i dag – onsdag

Aksjeanalytikere rømmer fra meglerhusene etter at bonusene er uteblitt. På under to år har til sammen 18 analytikere sluttet for å gå til andre finansjobber utenfor meglerbransjen.

John Olaisen, analysesjef i ABG, er ikke i tvil om at lavere utbetalinger er en stor grunn til at mange nå slutter. Eirik Haavaldsen, analysesjef i Pareto, mener det derimot er en refleksjon av at investormiljøet i Oslo har vokst og at forvaltere ansetter mer analysekapasitet inhouse.

Høyres Nikolai Astrup går til kraftig angrep på finansminister Jens Stoltenberg og finansmarkedsmeldingen han la frem på fredag.

Astrup mener denne viser at regjeringen er tafatt og visjonsløs på vegne av finansnæringen.

Han sier Norge bør ha ambisjoner om å være finanshovedstad i Norden, men at det i finansmarkedsmeldingen ikke fremmes noen grep som vil løfte næringen.

John Fredriksen, Thomas Wilhelmsen og Idan Ofer har mistet tålmodigheten med Edda Wind på børs og tar nå havvindserviceselskapet privat.

Gjennom et nyetablert selskap byr de 23 kroner pr. aksje, 33 prosent over sluttkursen mandag. Det verdsetter Edda Wind til nær 3 milliarder kroner. Til sammenligning anslår Clarkson Securities at verdijustert egenkapital i selskapet er 34 kroner pr. aksje.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Han har nærmest gått til krig mot dagens pengepolitikk, og nå er han blitt hørt med oppnevnelsen av et utvalg som skal evaluere pengepolitikken og det mandatet Norges Bank styrer etter.

Et stort behov for et nytt mandat er det neppe, men en gjennomgang kan heller ikke skade, og LO-Bjørnstad kan kanskje lære noe også, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Equinor: Kl. 06.45, webcast kl. 09.00

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Borregaard: Kl. 07.00, hos SEB kl. 08.30, webcast

Elkem: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 08.00, webcast

Komplett: Kl. 07.00, Storstua på Sommerro kl. 09.00, webcast

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 14.30

Navamedic: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 kl. 08.30, webcast

Nel: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

poLight: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Sparebanken Sør: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Sparebanken Vest: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00