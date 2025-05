Analytiker spår Oslo Børs opp

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

«Stemningen på verdens børser har tatt seg betydelig opp de siste dagene, etter flere uker preget av nervøsitet, volatilitet og usikkerhet. Likevel er det en påminnelse om hvor raskt markedets psykologi kan skifte – og hvor lett det er å glemme at langsiktighet sjelden belønnes umiddelbart», skriver han.

Berntsen mener flere av verdens største børsindekser er fortsatt i korreksjonsmodus, mens andre vaker nær historiske toppnivåer.

«I denne uoversiktlige terrenget finnes det likevel konstant én pålitelig rettesnor: investorens karakter,» skriver han.

Analytikeren trekker også frem Warren Buffetts Berkshire Hathaway som et selskap som har gjort det bra, med en oppgang på 18 prosent hittil i år.

«For de som har fulgt Buffett over tid, er det ikke overraskende. Hans prestasjoner er ikke bare sterke i inneværende år – de er historiske. Mens S&P 500 i snitt har gitt omtrent 10 prosent årlig avkastning de siste 60 årene, har Buffett levert omtrent det dobbelte,» skriver han,

Analytikeren skriver videre om det som skal være Buffetts oppskrift:

«For å bli verdens beste investor må du ikke nødvendigvis være den smarteste i rommet – men du må være den mest tålmodige. Og her møter vi den virkelige utfordringen: Tålmodighet er ikke noe moderne mennesker er trent for.»

Asia

En mulig handelsavtale løftet Wall Street tirsdag, mens i Asia fikk nyhetene en blandet mottakelse.

Shanghai Composite i Kina faller 0,08 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes med 0,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,53 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,28 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er onsdag morgen ned 1,06 prosent til 63,57 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,19 prosent på 59,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,23 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

I USA var det en bedre stemning på rykter om mulige handelsavtaler etter at USAs handelsminister Howard Lutnick sa at en større handelsavtale var «done», men at formell godkjenning fra motpartens regjering og parlament fortsatt gjensto. Dette ga ny giv til markedet, som hadde ligget flatt tidligere på dagen.

S&P 500 steg 0,58 prosent til 5.560 poeng, mens industritunge Dow Jones endte opp 0,75 prosent til 40.527 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq klatret 0,55 prosent til 16.461 poeng.

