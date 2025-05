I mai skal Norges Bank kjøpe kroner for 76 millioner kroner netto hver dag. På forhånd ventet DNB en lik takt som for april – 26 millioner kroner.

Endringen fra salg til kjøp skjedde i april.

Bak nettobeløpet ligger tre ulike delsummer. For det første er det behov for å veksle om oljeskatteinntektene i kroner til valuta for plassering på Oljefondet. For det andre gjennomfører Norges Bank i år en «ryddeoperasjon», der ubrukte statsbudsjettmidler fra tidligere år også skal veksles for plassering i Oljefondet. På toppen av dette kommer altså trimmingen av beløpet i valutareserver.

Det er få utslag på kronekursen etter beslutningen.

Det «ordinære» salget av kroner for Oljefondet synker til 50 millioner kroner daglig. Det motveies og vel så det av overføring av utbytte til staten, som gir et daglig kronebehov på 126 millioner kroner.