Sea1 Offshore stiger 5,3 prosent etter sine førstekvartalstall. Rapporten viser en dobling av resultatet for selskapet der Christen Sveaas' Kistefos nå eier nær 52 prosent, etter at Sveaas og Kristian Siem ikke ble enige om hvordan de skulle drive Siem Offshore sammen.

Elkem -aksjen faller 6,2 prosent. Selskapet har levert bedre førstekvartalstall enn ventet, og anser seg som godt posisjonert i dagens marked. Det poengteres imidlertid at første kvartal ble preget av svak etterspørsel og turbulente markeder.

Hydrogenselskapet Nel tapte 179 millioner kroner i første kvartal i år, mot et overskudd på 39 millioner ett år tidligere. Ordreinngangen sank også, fra 398 til 311 millioner. Aksjen er ned 3,1 prosent onsdag ettermiddag, til 2,28 kroner.

Ifølge TDN Direkt har Danske Bank nedjustert kursmålet for Nel-aksjen fra 1,80 til 1,50 kroner og gjentatt en salgsanbefaling.

Pareto Bank styrket både rentenetto og bunnlinje i første kvartal, og aksjen stiger 2,8 prosent.

Komplett økte omsetningen til 3,8 milliarder kroner i første kvartal, men perioden endte likevel med et justert driftsunderskudd på 39 millioner. Aksjen faller 2,2 prosent.

Borregaard stiger 3,3 prosent på sine kvartalstall onsdag. Inntektene økte til like over 2 milliarder kroner, fra like under 2 milliarder for ett år siden, mens ebitda-resultatet ble økt fra 442 til 511 millioner. Selskapet melder dessuten om rekordsterke resultater for BioSolutions-virksomheten.

Solstad Offshore er ned 0,3 prosent. Offshorerederiet har meldt om flere nye kontrakter med Petrobras for to ankerhåndteringsfartøyer og ett konstruksjonsfartøy.

HAV Group er tildelt en kontrakt av Tersan-verftet for å utstyre to nye fartøyer med kraft- og automasjonssystemer. Verdien estimeres til 8,5 millioner euro, eller 100 millioner kroner. Aksjen er opp 2,7 prosent.

Tekna Holding har sikret tre nye ordrer for plasmasystemer, til en samlet verdi av 1,8 millioner canadiske dollar, tilsvarende 13,5 millioner kroner. I en kommentar omtaler Tekna-sjef Claude Jean tildelingene som en betydelig milepæl for selskapet, etter et år uten særlig med nytt arbeid for Systems-virksomhetsområdet. Aksjen er opp 8,6 prosent.

Gentoo Media har meddelt at salgsdirektør Gioacchino Morsicato og teknologidirektør Vadim Jefimenko forlater selskapet i forbindelse med en bredere strategisk reorganisering. Aksjen, som av statistiker Kjetil Myrlid Aasen er trukket frem som «latterlig billig nå», faller 2,4 prosent på nyheten.

Aurora Eiendom faller 4,4 prosent til 86,50 kroner. Det Euronext Growth-noterte kjøpesenterselskapet mener det beste for selskapet og aksjonærene vil være å gå av børs, og i den forbindelse vil visse aksjonærer – Christian Ringnes' Eiendomsspar, Joh Johansson Eiendom, Alti Invest, Varner Invest og Petter Stordalens Strawberry Shopping, som samlet eier 84,9 prosent – lansere et bud på resten av aksjene i selskapet på 86,83 kroner pr. aksje. Tirsdag endte den på 90,50 kroner.