PFUs uttalelse:

Kapital satte et berettiget søkelys på Ole Eikelands roller, men hadde en utstrakt bruk av anonyme kilder.

PFU konkluderte med at Kapital ikke tok tilstrekkelig forbehold og manglet et godt nok kildegrunnlag for deler av omtalen. Kapital skrev at PR-rådgiveren Ole Eikeland hadde en dobbeltrolle fordi han intervjuet både tidligere og senere kunder på Nettavisen-podkasten «Stavrum og Eikeland». Kapital pekte på flere navngitte podkastgjester som skal ha vært kunder av Eikeland.

Klager:

Ole Eikeland mente Kapital ikke hadde dekning for at han blandet rollene som journalist og PR-rådgiver. Avisen baserte seg på anonyme kilder, og påstandene bestod av løse rykter og opplysninger som var avvist, ifølge klager. Når det gjelder de konkrete eksemplene på personer som angivelig har vært hans kunder, mente klager at Kapital diktet opp to av tilfellene og at to andre tilfeller i beste fall hadde en syltynn kobling, der det var snakk om kunder for henholdsvis tre og seks år siden.

Klager mente Kapital fremstilte det som at han hadde fått påspandert cruiseferie av en av podkastgjestene som gjenytelse eller bestikkelse. Det var en falsk og grov beskyldning, ifølge klager.

Mediet:

Kapital avviste å ha brutt god presseskikk.

Klager opererer både som journalist i Nettavisen-podkasten og som PR-rådgiver med hemmelig kundeliste, og det er i seg selv en oppsiktsvekkende rolleblanding, argumenterte magasinet. Kapital mente å ha både åpne og anonyme kilder for kundeforholdene til klager. Magasinet har omtalt flere av de påståtte kundeforholdene på en varsom og lite bombastisk måte, fremholdt Kapital.

Magasinet opplyste at ett avsnitt ble endret før publisering på nett, for å ta større forbehold. Kapital mente også at det var relevant å omtale klagers cruiseferier med en av podkastgjestenes rederi, og at klagers rosende omtale av rederiet i sosiale medier neppe kunne ansees som annet enn reklame og PR.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Kapitals artikkel hadde offentlig interesse.

Det kritiske søkelyset på klagers rolle som både journalist i Nettavisens podkast og PR- rådgiver var i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4, som ber pressen avdekke kritikkverdige forhold og undersøke hvordan pressen selv fyller sin samfunnsrolle.