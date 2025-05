Tirsdag presenterte Gjensidige Forsikring sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på nesten tre prosent. Selskapet økte resultatet før skatt fra 1.085,9 millioner kroner til 1.718,7 millioner kroner i første kvartal, en økning på nær 60 prosent.

«Vi ser at tiltakene vi har gjort for å forbedre lønnsomheten virker inn på dette kvartalet og legger til rette for ytterligere forbedringer i de kommende kvartalene», uttalte styreleder Geir Holmgren da tallene ble lagt frem.

Nå er flere meglerhus ute med oppdateringer på aksjen. Danske Bank og SEB gjentar sine kjøpsanbefalinger, og opererer med kursmål på henholdsvis 260 kroner og 256 kroner, mens ABG Sundal Collier nedgraderer aksjen til hold og senker kursmålet fra 247,50 kroner til 244 kroner.

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Hans Rettedal Christiansen understreker at Gjensidige leverte et svakere enn ventet resultat i første kvartal, hovedsakelig drevet av lavere lønnsomhet i Norge og fortsatt svak utvikling i Danmark.

Aksjen handles til 16,5 ganger estimert inntjening for 2026, en premie mot nordiske skadeforsikringsselskaper, men Christiansen mener Gjensidige fortsatt fremstår attraktiv, gitt en positiv resultatutvikling.

SEB

SEB-analytiker Thomas Svendsen mener Gjensidige viste en fortsatt bedring i den underliggende forsikringsvirksomheten i første kvartal, til tross for at tallene ble tynget av høye storskader og svake resultater fra Danmark. Svendsen venter kursoppgang, og mener ytterligere prisøkninger lover godt for utviklingen i andre kvartal.

ABG Sundal Collier

Analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier minner om at resultatet i første kvartal ble påvirket av høyere tap fra brannskader, noe som overskygget forbedringer i den underliggende utviklingen. Resultat før skatt var én prosent over konsensus, men 10 prosent under ABG Sundal Colliers egne estimater.

Gjerland mener aksjen handler til en for høy premie sammenlignet med tilsvarende selskaper, og foretrekker alternativer som Sampo og Tryg.

Onsdag omsettes aksjen for 239,00 kroner, opp 0,4 prosent.