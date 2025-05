Makrotall senker New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 2,1 prosent, Dow Jones er ned 0,7 prosent mens S&P 500 har falt 1,4 prosent.

Oppdatert klokken 15.45: Etter 15 minutters handel har Nasdaq falt 2,6 prosent, S&P 500 er ned 2,0 prosent mens Dow Jones har falt 1,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,9 prosent til 26,55.

– Bråbrems

BNP-veksten i første kvartal var på minus 0,3 prosent, noe som var dårligere enn forventningene. Ifølge Trading Economics var det ventet en BNP-vekst på 0,3 prosent, mens Bloomberg forventet en nedgang på 0,2 prosent. I fjerde kvartal 2024 var BNP-veksten på 2,4 prosent, ned fra 3,1 prosent i tredje kvartal.

– Tallene viser en bråbrems i USA i første kvartal. Den underliggende etterspørselen har holdt seg mer stabilt oppe, som er et argument for at en del av den brå svekkelsen i første kvartal vil reverseres i andre kvartal. De virkelige effektene av tollsatsene vil vi først se i andre halvår av 2025, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, til Finansavisen.

Jobbtall

Det ble kun skapt 62.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i april, ifølge Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette var langt færre enn ventet. Ifølge Trading Economics var konsensus på 108.000.

Samtidig er jobbveksttallet for mars justert fra 155.000 til 147.000.