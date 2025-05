Hovedindeksen ved Oslo Børs steg onsdag 1,0 prosent til 1.487,07 etter en knallsterk sluttspurt. Før sluttauksjonen var børsoppgangen på bare 0,5 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 7,1 milliarder kroner.

Brent-oljen med juni-levering var ved børsslutt ned 1,4 prosent til 63,34 dollar pr. fat, mens den ved børsslutt tirsdag sto i 64,43 dollar. Den amerikanske WTI-oljen var ned 1,5 prosent til 59,49 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 1,6 prosent til 32,46 euro pr. MWh.

Equinor falt 0,4 prosent til 237,90 kroner. Børskolossen la frem resultater for første kvartal onsdag, der hovedtallene var litt bedre enn ventet. Oppmerksomheten har imidlertid vært rettet mot det store havvindprosjektet Empire Wind utenfor New York, og rapporten viser at Equinor har forpliktelser på 47 milliarder kroner knyttet til prosjektet. «Tallet var lavere enn jeg fryktet,» var SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsens reaksjon.

Ellers i olje steg Aker BP 0,4 prosent til 223,20 kroner, mens Vår Energi falt 0,9 prosent til 28,57 kroner.

Blant øvrige tungvektere steg Kongsberg Gruppen 4,3 prosent, DNB 2,2 prosent og Telenor 2,3 prosent, mens Yara falt 4,2 prosent og Hydro endte ned 1,2 prosent.

Nordic Semiconductor falt nye 4,1 prosent til 102,50 kroner etter å ha stupt 13,9 prosent tirsdag på nye kvartalstall.

Onsdag ble den hittil travleste dagen i den nye resultatsesongen på Oslo Børs, med rundt 20 selskaper i ilden.