BNP-sjokk senker børsen

Vi er midt i resultatsesongen, men onsdag var det makronyheter som preget børsutviklingen, Det viste seg at USAs økonomi krympet med 0,3 prosent på årsbasis i første kvartal, mens en vekst på 0,4 prosent var ventet.

Lønnsbehandlingsfirmaet ADP opplyste dessuten at USAs næringsliv bare skapte 62.000 jobber i april, noe som er mindre enn noen gang siden juli 2024. Samtidig er Elon Musk godt i gang med å nedbemanne i offentlig sektor, så den samlede arbeidsledigheten holder seg neppe på 4,2 prosent.

At verdens største økonomi trolig er inne i en resesjon lover dårlig for selskapenes inntjening, og ved halv fem-tiden var de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene ned. I vår del av verden tapte Stoxx 600 beskjedne 0,3 prosent, men i USA svekket S&P 500 og Nasdaq 100 seg med henholdsvis 1,5 og 2,0 prosent.

Smørgåsbordet med triste tall inkluderte dessuten flere skuffende kvartalsrapporter. Caterpillar, som typisk regnes som et godt barometer for verdensøkonomiens utvikling, bommet på både topp- og bunnlinjeestimatet for første kvartal. Omsetningen raste 10 prosent fra samme periode året før, og hele 19 prosent i virksomheten som selger bygg- og anleggsutstyr. Ledelsen tok dessuten et ganske originalt grep: Guidingen for 2025 ble vist både med og uten virkningen av nye tollavgifter. Aksjekursen var likevel tilnærmet uendret.

Også International Paper, verdens største papirprodusent, overrasket negativt på både inntekts- og inntjeningssiden – til tross for at salget økte med 28 prosent. Også dette selskapet påvirkes mye av den økonomiske syklusen, ettersom det er en viktig emballasjeleverandør. Aksjen var ned med 3 prosent.

Langt verre gikk det med Super Micro Computer, som fikk et kursfall på 17 prosent. Serverprodusenten varslet at inntektene i det seneste kvartalet trolig ble på 4,5–4,6 milliarder dollar, mens inntjeningen ble 0,29–0,31 dollar. Den tidligere guidingen var på henholdsvis 5–6 milliarder dollar og 0,46–0,62 dollar.