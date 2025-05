Wall Street snudde i sluttspurten – tek-aksje falt tosifret

New York-børsen åpnet ned fra start onsdag og endte blandet ved børsslutt. De selskapsspesifikke nyhetene som preget markedet onsdag var kvartalsrapportering fra flere børskjemper.

Slik gikk det med de ledende indeksene onsdag:

Samleindeksen S&P 500 steg 0,1 prosent til 5.568,89 poeng, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp med 0,4 prosent til 40.667,64 poeng. Teknologitunge Nasdaq falt 0,1 prosent til 17.446,34 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,16 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,3 prosent til 25,20. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Holdt tilbake prognoser – aksjen krakket

Den travleste uken i kvartalssesongen er her, da noen av verdens største selskaper skal levere sine tall for første kvartal. Over 160 S&P 500-selskaper skal levere sine tall denne uken, hvor tungvektere som Snap Inc og Alphabet allerede har rapportert sine resultater.

Snap Inc, selskapet bak den populære bildeappen Snapchat, falt 12,5 prosent onsdag etter at selskapet la frem sine tall for første kvartal i går.

Selskapet kunne vise til en inntektsvekst på 14 prosent fra året før, opp fra 1,2 milliarder dollar til 1,36 milliarder dollar. Aksjen faller likevel kraftig onsdag ettersom selskapet valgte å ikke gi sine prognoser for andre kvartal på grunn av økt usikkerhet i annonsemarkedet, skriver CNBC.

Tallslipp

Markedet retter nå øyene mot tek-gigantene Meta Platforms og Microsoft som slipper sine tall etter børsslutt onsdag.