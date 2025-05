Det er bred oppgang på de amerikanske børsene torsdag, ledet an av tech-gigantene.

I 19-tiden er S&P 500 opp 1,2 prosent til 5.635 poeng, Dow Jones stiger 0,7 prosent til 40.938 poeng, mens den tech-tunge Nasdaq er opp hele 2,2 prosent til 17.822 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kalt «fryktindeksen», faller 2,35 prosent til 24,12 . Tiårsrenten er opp tre basispunkter til 4,208 prosent.

Onsdag kveld leverte både Microsoft og Meta sine førstekvartalstall, og begge belønnes på børsen.

Microsoft , som med torsdagens oppgang nå er verdens største selskap målt i markedsverdi, knuste forventningene over hele linjen. Omsetningen beløp seg til 70,1 milliarder dollar mot ventet 68,4 milliarder. Bunnlinjen viste 3,46 dollar pr. aksje, godt over konsensus på 3,22 dollar. I tillegg guidet ledelsen 34–35 prosent vekst i skytjenesteinntektene (Azure), justert for valuta, mot ventet 31,5 prosent. Aksjen belønnes med en oppgang på 8,6 prosent til 429,08 dollar.

Facebook-eier Meta Platforms stiger 5,0 prosent til 576,58 etter å ha lagt frem et resultat på 6,43 dollar pr. aksje, mot analytikernes estimat på 5,28 dollar. Annonseinntektene økte med rundt 20 prosent år-over-år, ekskludert valutaeffekter. Selskapet hevet også capex-guidingen for 2025 fra 60–65 milliarder til 64–72 milliarder dollar.

«Vi ble imponert over at Meta nådde rundt én milliard månedlige brukere på Threads, og 350 millioner månedlige brukere med høyt engasjement på tvers av selskapets apper. (…) Meta forblir vårt top pick. Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og øker kursmålet til 690 dollar, fra 655 dollar», skriver Citi.

Tradingdesken til Goldman Sachs gir følgende oppdatering halvveis i New York-handelen:

«Vår best in class tech trader, Peter Bartlett, påpeker klokt at disse to resultatrapportene representerte et best tenkelig utfall for megacap-teknologi generelt. Vi mener dette bør være et viktig steg i riktig retning for å gjenopprette tilliten til teknologisektoren og rekkevidden av denne investeringssyklusen innen kunstig intelligens – med både sterkere inntekter og kjerneinntjening, kombinert med fortsatt forpliktelse til investeringer (capex)».

Nvidia utmerker seg også med en kursoppgang på 4,4 prosent til 113,73 dollar. Oppgangen tiltok noe etter overskrifter om at USA vurderer å lette på Nvidia-restriksjoner for chipsalg til De forente arabiske emirater, ettersom president Trump planlegger besøk.

Qualcomm bommet så vidt på analytikernes forventninger og faller 7,7 prosent til 136,98 . Det skjer til tross for at chipsalget viste sterk vekst på årsbasis.

McDonald’s registrerte det største fallet i salg i USA siden coronapandemien, og faller 1,0 prosent til 316,55 dollar.

Legemiddelselskapet Eli Lilly faller 9,9 prosent til 809,96 dollar etter at selskapet nedjusterte sine inntjeningsprognoser for året.

Amazon stiger 3,2 prosent til 190,36 etter at selskapet meldte at det planlegger å investere fire milliarder dollar i utvidelse av leveringstjenester i mindre amerikanske byer.