Norsk aksje blant Goldmans favoritter

Olivier Nicolai trekker frem L’Oréal som en vinner innen forbrukersektoren, spesielt på grunn av styrken i duftsegmentet og tosifret vekst i fremvoksende markeder. Aksjen handles dessuten med rabatt sammenlignet med de siste fem til ti årene, basert på historiske multipler.

Michele Della Vigna fremhever Repsol, som ifølge ham er undervurdert på grunn av selskapets eksponering mot amerikansk gass og en rekke kommende verdiskapende frasalg. Han estimerer aksjonæravkastning på 13,4–14,2 prosent for 2025–2026, godt over bransjegjennomsnittet.

Lisa Yang fremhever Rightmove som godt posisjonert til å dra nytte av lavere renter og økt aktivitet i det britiske boligmarkedet. Hun tror også på vekst gjennom nye forretningsområder som næringseiendom og boligløsninger for leietagere.

Innen forsikring trekker Andrew Baker frem SCOR, som han mener har gjennomført vellykkede tiltak for å stabilisere marginene etter flere år med volatile resultater.

DNB forblir

Ellers peker Patrik Nilsson på at nordiske banker har levert bedre resultater enn ventet, men at kursutviklingen har vært svakere enn for europeiske konkurrenter. Han er fortsatt positiv til DNB, med EPS-estimater for 2025–2027 som ligger 5–7 prosent over konsensus. Samtidig påpeker han at det kan være ytterligere oppside dersom rentekuttene i Norge blir færre enn ventet.

«DNB: Vi har kjøpsanbefaling. Vi mener DNB kan levere netto renteinntekter over konsensusforventningene for 2025–2026, til tross for markedets forventninger om rentekutt i prognoseperioden. Det er også oppside i estimatene våre dersom rentekuttene i Norge skulle komme senere eller bli færre enn ventet. Sammen med solid vekst i gebyrinntektene underbygger dette vår forventning om resultat per aksje over konsensus, og støtter en fortsatt progressiv utvikling i utbyttet. I tillegg mener vi at DNBs lønnsomhet i øverste kvartil kan opprettholdes, noe som gir støtte til den langsiktige utviklingen. Vi verdsetter DNB basert på en P/E-modell, med en målmultiplikator på 11,0 ganger vårt EPS-estimat for 2026. Viktige risikofaktorer for vårt syn og kursmål inkluderer sterkere konkurranse enn ventet, lavere renter enn ventet, svakere utvikling i norsk økonomi, høyere kostnader enn ventet og økte kapitalkrav», er dommen fra Goldman Sachs,

Meglerhuset har det nest høyeste kursmål på Bloomberg, 310 kroner – nesten 20 prosent over sluttkursen på 258,80 kroner.