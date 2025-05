Åttende dag med oppgang: Microsoft til værs etter tallslipp

Det ble den åttende handelsdagen på rad med oppgang for amerikanske aksjer torsdag, noe som kun har skjedd syv ganger siden 2004.

S&P 500 steg 0,6 prosent til 5.603,42 poeng, Dow Jones la på seg 0,2 prosent til 40.752,78 poeng, mens den tech-tunge Nasdaq ledet showet og steg 1,5 prosent til 17.710,74 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kalt «fryktindeksen», endte ned 1,86 prosent til 24,03. Tiårsrenten var på 4,22 prosent ved stengetid.

Big Tech knuste forventningene

Microsoft knuste forventningene onsdag kveld da det omsatt for 70,1 milliarder dollar mot ventet 68,4 milliarder i første kvartal. Bunnlinjen viste 3,46 dollar pr. aksje, godt over konsensus på 3,22 dollar. I tillegg guidet ledelsen 34–35 prosent vekst i skytjenesteinntektene (Azure), justert for valuta, mot ventet 31,5 prosent. Aksjen endte opp 7,6 prosent til 425,40 dollar.

Facebook-eier Meta Platforms steg 4,2 prosent til 572,21 dollar etter å ha lagt frem et resultat på 6,43 dollar pr. aksje, mot analytikernes estimat på 5,28 dollar. Annonseinntektene økte med rundt 20 prosent år-over-år, ekskludert valutaeffekter. Selskapet hevet også capex-guidingen for 2025 fra 60–65 milliarder til 64–72 milliarder dollar.

«Vi ble imponert over at Meta nådde rundt én milliard månedlige brukere på Threads, og 350 millioner månedlige brukere med høyt engasjement på tvers av selskapets apper. (…) Meta forblir vårt top pick. Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og øker kursmålet til 690 dollar, fra 655 dollar», skriver Citi.

Slankemedisin og McDonald's i rødt

Nvidia utmerket seg også med en kursoppgang på 2,7 prosent til 111,61 dollar. Oppgangen tiltok noe etter overskrifter om at USA vurderer å lette på Nvidia-restriksjoner for chipsalg til De forente arabiske emirater.

Qualcomm bommet så vidt på analytikernes forventninger og endte ned 8,95 prosent til 135,18 dollar. Det skjer til tross for at chipsalget viste sterk vekst på årsbasis.

McDonald’s registrerte det største fallet i salg i USA siden coronapandemien, og falt 1,9 prosent til 313,64 dollar.

Legemiddelselskapet Eli Lilly snublet 11,66 prosent til 794,10 dollar etter at selskapet nedjusterte sine inntjeningsprognoser for året.