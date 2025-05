Hvor lenge kan det holde?

Oslo Børs viser en bemerkelsesverdig standhaftighet – gitt en verdenshandel som skjelver i grunnvollene i ly av nye tolltariffer, samt en stadig svakere oljepris. I løpet av den siste handelsuken har Hovedindeksen lagt på seg ytterligere to og en halv prosent, noe som gir en årsopptur på litt under fire prosent. Børsen hopper altså galant over all makrostøy og geopolitisk uro – i og for seg enda mer oppsiktsvekkende med tanke på hvor internasjonalt orientert norsk økonomi som sådan er. Vi stiller oss derfor helt bak denne ukens uttalelse fra Nikolai Tangen, toppsjef i Oljefondet, som synes det er underlig at ikke børsene, inkludert vår egen, viser større svakhet – gitt de globale rammebetingelsene som nå er på bordet.

Likevel tikker børsen altså ytterligere opp, selv med en årssvak oljepris. De siste dagenes markante prisnedtur er i det alt vesentlige knyttet til at Saudi-Arabia ikke bare vil opprettholde dagens oljeproduksjon, men også signaliserer at landet kan leve med de lave prisnivåene. Likevel er energiindeksen på Oslo Børs tilnærmet uforandret siste uke – en utvikling som, alarmerende nok, bryter med alle tidligere korrelasjoner. Siden årsskiftet er oljeprisen ned med nesten 20 prosent, til under 60 dollar fatet, et prisnivå vi ikke har sett siden februar 2021. Det dramatiske oljeprisfallet vil, slik vi ser det, sette press særlig på energiindeksen fremover – også forsterket av et mer og mer lunkent oljeanalytikerkorps.

Derimot fremstår de siste ukers klare oppganger for de norske sparebankene som langt mer rasjonelle. Egenkapitalbevisene skyter, nær uten unntak, ytterligere fart – og nye kursrekorder settes, også etter at de suksessivt har utbetalt sine generøse 2024-utbytter. Bankene drives stadig mer effektivt, og sammen med lave utlånstap og løfter om fortsatt høye dividender, blir bankene mer verdt – og det med rette. Gode inntjeningsutsikter støttes også av Norges Banks pengepolitikk. For noen massive rentekutt blir det åpenbart ikke snakk om i tiden som kommer, noe som i neste omgang støtter opp om en lengre periode med sterke renteinntekter. Det spår også meglerhuset Pareto Securities, som i en nylig sluppet bankrapport hevet anbefalinger og kursmål for en rekke av børsens sparebanker.

Mai står for tur, en måned som tradisjonelt har vist seg krevende. Når oljeprisen i tillegg er så svak som nå, kombinert med et verdenshandelsregime i kraftig endring, blinker det rødt på Oslo Børs i ukene som kommer. Men en trygg havn finnes, mener vi – og spår fortsatt gode tider for sparebankene, der de lever et liv godt unna internasjonale motbakker.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital