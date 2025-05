Handelssignaler løfter Asia-børsene

Børsene i Asia stiger fredag morgen, etter uttalelser fra Kina om at de nå vurderer handelssamtaler med USA.

Kineserne påpeker nå ifølge NTB at deres dør alltid står åpen for diskusjoner, men at USA bør være forberedt på å ta grep for å korrigere feilaktige praksiser og kansellere ensidige tollsatser.

Markedene i Kina er fredag stengt. I Japan stiger imidlertid Nikkei 1,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,39 prosent.

Japan er nå selv i gang med å forhandle om en handelsavtale med Kina, og ifølge landets sjefforhandler, Ryosei Akazawa, er samtalene konstruktive.

Etter den andre runden med forhandlinger, som torsdag fant sted i Washington, sa Akazawa ifølge NTB at de blant annet har hatt konkrete samtaler om en utvidelse av handelen mellom de to landene.

I Hongkong klatrer Hang Seng 1,69 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,33 prosent.

Nifty 50 i India styrkes 0,81 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,97 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,29 prosent.