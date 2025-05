Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Den hardt pressede investoren Kristian Lundkvist vil ha 120 millioner kroner for en ubygget luksushytte på Kvitfjell. Får han det, blir den prosjekterte hytta på 470 kvadratmeter den dyreste fritidsboligen som er solgt noen gang – med svært god margin.

Hans Houeland, eiendomsmegler i Fjord & Partners, har fått oppdraget med å finne en kjøper. Han forteller at han allerede har ni interessenter fra utlandet pluss flere her hjemme.

Gründer og storeier Stian Rustad har 15-doblet pengene på en forrykende kursfest i 24SevenOffice. Han varslet i januar at aksjen skulle stige 15- til 20-gangeren i løpet av året, og allerede etter mindre enn fire måneder er dette innfridd.

Rustad tror kursoppgangen i senere tid skyldes at flere oppdager at selskapet er en maskin som aldri vil stoppe. – Det er bare begynnelsen, sier han.

Storeierne i Aurora Eiendom vil ta kjøpesenterselskapet av børs og kjøpe ut småaksjonærer til 33 prosents rabatt. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, slakter planene. Han sier mindretallet blir overkjørt, og håper Oslo Børs stopper avnoteringen.

Blant storeierne er Petter Stordalen, Christian Ringnes og Varner-brødrene. Samlet sitter de på 88 prosent av aksjene, som gjør at de i praksis kan trumfe gjennom avnoteringen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesskatten. Det eneste håpet finansminister Jens Stoltenberg gir, er at det blir et skatteforlik hvor formuesskatten marginalt endres. Det synes vi ikke Erna Solberg og Sylvi Listhaug bør satse fem øre på.

Stoltenberg vil kjøre berg-og-dalbane med oss, og et skatteforlik kan bli en tåkelegging av hvor skadelig formuesskatten er. Vårt ønske til Stoltenberg: Fjern formuesskatten, øk kraftig bunnfradraget for boliger og hytter og legg listen høyere for inntektsskatt, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:

Årsrapport:

Nordic Halibut

Makro:

Norge: Obos boligpriser april

Norge: PMI industri april, kl. 10.00

Japan: Arbeidsledighet mars, kl. 01.30

Australia: Detaljhandel mars, kl. 03.30