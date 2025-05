Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,9 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 1,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene i Asia sendte børsindeksene i regionen oppover fredag, på rykter om positive bevegelser i tollkrigen mellom USA og Kina.

«Hvorvidt verdens to økonomiske supermakter kan finne en rasjonell vei ut av handelsblokkaden dem imellom, vil gagne verdensøkonomien på kort og mellomlang sikt. På lang sikt vil fundamentale dynamikker føre kapitalstrømmene til de land og regioner som evner å tiltrekke seg de beste hodene. Om det er til USA eller Kina, eller kanskje Europa, vil bare tiden vise», skriver analytikeren.

Berntsen skriver videre at markedene håper på forsoning mellom USA og Kina i den pågående handelskonflikten. Men at den reelle konkurransen handler ikke om tollsatser – den handler om hvilken nasjon som best evner å tiltrekke og beholde globalt talent.

«På overflaten kan det fremstå som et klassisk spill om handelsbalanser og tollsatser. Men bak kulissene utspiller det seg et dypere og mer langsiktig kappløp: kampen om kunnskap, teknologi og – viktigst av alt – mennesker. Det handler om hvem som vinner neste generasjon», påpeker han.

Asia

Børsene i Asia stiger fredag morgen, etter uttalelser fra Kina om at de nå vurderer handelssamtaler med USA.

Markedene i Kina er fredag stengt. I Japan stiger imidlertid Nikkei 1,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,39 prosent.

Japan er nå selv i gang med å forhandle om en handelsavtale med Kina, og ifølge landets sjefforhandler, Ryosei Akazawa, er samtalene konstruktive.

I Hongkong klatrer Hang Seng 1,69 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,33 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er fredag morgen opp 0,66 prosent til 62,55 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,76 prosent på 59,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Det ble den åttende handelsdagen på rad med oppgang for amerikanske aksjer torsdag, noe som kun har skjedd syv ganger siden 2004.

S&P 500 steg 0,6 prosent til 5.603,42 poeng, Dow Jones la på seg 0,2 prosent til 40.752,78 poeng, mens den tech-tunge Nasdaq ledet showet og steg 1,5 prosent til 17.710,74 poeng.

Microsoft knuste forventningene onsdag kveld da det omsatt for 70,1 milliarder dollar mot ventet 68,4 milliarder i første kvartal. Bunnlinjen viste 3,46 dollar pr. aksje, godt over konsensus på 3,22 dollar. Aksjen endte opp 7,6 prosent til 425,40 dollar.

Facebook-eier Meta Platforms steg 4,2 prosent til 572,21 dollar etter å ha lagt frem et resultat på 6,43 dollar pr. aksje, mot analytikernes estimat på 5,28 dollar.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg onsdag 1,0 prosent til 1.487,07 etter en knallsterk sluttspurt. Før sluttauksjonen var børsoppgangen på bare 0,5 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 7,1 milliarder kroner.

Equinor falt 0,4 prosent til 237,90 kroner. Børskolossen la frem resultater for første kvartal onsdag, der hovedtallene var litt bedre enn ventet. Oppmerksomheten har imidlertid vært rettet mot det store havvindprosjektet Empire Wind utenfor New York, og rapporten viser at Equinor har forpliktelser på 47 milliarder kroner knyttet til prosjektet.

Elkem falt 7,6 prosent til 18,20 kroner. Førstekvartalstallene var bedre enn ventet , men silisium- og silikonprodusentens guiding var noe skuffende, ifølge DNB-analytiker Niclas Gehin.

