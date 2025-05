I en analyse fra ABG Sundal Collier skriver analytiker Jan Erik Gjerland at de opprettholder en kjøpsanbefaling på Morrow Bank, og oppjusterer kursmålet fra 11,4 til 15,1 kroner pr. aksje. Dette innebærer en oppside på rundt 50 prosent fra kursen på 10 kroner per 30. april 2025.

Oppjusteringen skyldes blant annet bedre kapitalutnyttelse og forventninger om en mulig svensk banklisens, noe som kan redusere kapitalkravene betydelig og frigjøre mellom 550 og 1.000 millioner kroner i kjernekapital.

Analysefakta Aksje: Morrow Bank

Meglerhus: ABG

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 15,1 (11,4)

For første kvartal 2025 estimerer ABG Sundal Collier et justert resultat før skatt på 82 millioner kroner, opp 41 prosent på årsbasis, med netto renteinntekter på 332,5 millioner kroner. Analytikerne forventer også at bankens CET1-ratio vil være på solide 17,8 prosent. Estimater for justert resultat per aksje er justert marginalt: opp 0,6 prosent for 2025, ned 0,4 prosent for 2026 og opp 0,7 prosent for 2027.

ABG vurderer fair value for aksjen til 17,15–20,56 kroner, avhengig av hvordan overskuddskapitalen benyttes, og benytter midtpunktet med en 20 prosent rabatt som grunnlag for kursmålet.