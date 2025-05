Pareto: Anbefaler ti aksjer

April ble en urolig måned i finansmarkedene, preget av høy volatilitet og uro rundt internasjonal handel. Det var særlig amerikanske aksjer som fikk juling etter at president Donald Trump kunngjorde tollsatser mot nærmere 180 land – som utløste det største børsfallet siden pandemien. Europeiske aksjer falt også, og STOXX Europe 600 endte ned 1,2 prosent.

Etter noen svake måneder steg Paretoporteføljen 1,4 prosent i løpet av måneden, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,9 prosent.

Beste bidragsyter i porteføljen var Frontline med en oppgang på 13,7 prosent, mens Vår Energi trakk mest ned etter et kursfall på 12,1 prosent.

Europris

I starten av mai gjør Pareto Securities flere endringer i porteføljen. Kid falt 3,3 prosent i april og tas ut av porteføljen til fordel for Europris, som nå gjør et comeback etter å ha vært med i januar-porteføljen. Analytiker Phillihp Bjerke peker på at en svak utvikling i Sverige, samt negative valuta- og påskeeffekter i første kvartal, har overskygget en solid underliggende utvikling i den norske virksomheten.

– Med forventninger om en sterk utvikling i andre kvartal, hjulpet av påskeeffektene, ser vi aksjen som et godt kjøp på dagens nivåer, sier Bjerke.

Analytikeren tror april-tallene for varehandelen kan bli en katalysator, samtidig som han mener den norske virksomheten alene forsvarer en høyere verdsettelse enn dagens aksjekurs.

Borregaard

Borregaard kommer også inn i porteføljen etter et solid kvartal. Det skjer på bekostning av Aker BP som går ut. Analytiker Marcus Gavelli understreker at spesialkjemisektoren har hentet seg noe inn etter en svak start på året, samtidig som verdsettelsene fortsatt er dempet – også for Borregaard. Selskapet leverte solide resultater denne uken, noe som bekrefter robustheten i deres portefølje, selv om dette ennå ikke fullt ut reflekteres i aksjen.

– På 8,5 estimert EBITDA for 2026 mener vi tidspunktet er godt egnet for å inkludere aksjen i porteføljen, sier Gavelli.

Lav oljepris

Når oljeprisen er lav og usikkerheten høy kan det være ukomfortabelt å kjøpe oljeaksjer. Analytikerne Tom Erik Kristiansen og Olav Haugerud beholder likevel Vår Energi i porteføljen, og konkluderer med at caset fortsatt er attraktivt, støttet av lav prising, høy direkteavkastning og tydelig produksjonsvekst.

– Selskapet ligger an til å levere 40 prosent produksjonsvekst innen utgangen av 2025, og sendte et signal ved å opprettholde et kvartalsutbytte på 300 millioner dollar når de rapporterte Q1-resultater, tilsvarende en yield på 17 prosent, sier Kristiansen.