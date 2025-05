Forøvrig i tech stiger Crayon 4,4 prosent og AutoStore 2,8 prosent, mens Link Mobility og Norbit er opp 3,7 og 2,7 prosent.

DOF Group er tildelt en ny kontrakt for «Skandi Achiever» og en kontraktsforlengelse for «Skandi Salvador» – begge i Brasil. Aksjen er opp 2,6 prosent.

Sparebanken Vest og Sparebanken Sør har nå sluttført sammenslåingen sin, og navnet på den fusjonerte banken er Sparebanken Norge – med tickerkode SBNOR på Oslo Børs. Fredag er Sparebanken Norge opp 3,2 prosent.

Morrow Bank stiger 8,0 prosent til 10,80 kroner. ABG har gjentatt en kjøpsanbefaling, men oppjustert kursmålet kraftig – fra 11,40 til 15,10 kroner.

Nel er opp 1,2 prosent til 2,25 kroner. Flere meglerhus har senket kursmålene etter hydrogenselskapets svake kvartalstall og kanselleringen av en Statkraft-kontrakt.

Axactor er opp rundt 3,9 prosent etter at ABG Sundal Collier har løftet kursmålet fra 4,40 til 5,40 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling.

Archer stiger 8,3 prosent. Bore- og brønntjenesteselskapet – med John Fredriksens Hemen Holding blant storaksjonærene – har fredag meldt om en større femårskontrakt med Repsol Resources UK, som blant annet inkluderer plugging av rundt 130 brønner.

SmartCraft faller 2,3 prosent. Fredag morgen opplyste selskapet at adm. direktør Gustav Line går av, etter syv år i stillingen, for å begynne som sjef for et norsk programvareselskap som ikke konkurrerer med SmartCraft. En erstatter ventes å være på plass senest i fjerde kvartal. Inntil da fortsetter Line i sjefsrollen.

Dolphin Drilling stuper hele 76,8 prosent etter at handelen i aksjen nå er gjenopptatt. Handelen ble suspendert mandag ettermiddag, men først rett før midnatt onsdag kveld kom riggselskapet med en melding om at det er på jakt etter en ny refinansieringsplan. Blant alternativene som vurderes, er konvertering av et aksjonærlån på 15 millioner dollar, en ny emisjon på 15 millioner dollar, endringer på nedbetalingsplanen for en lånefasilitet på 65 millioner dollar og et nytt lån på minst 20 millioner dollar.

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen mener meldingen ser ut som et mislykket refinansieringsforsøk, og spår et enormt kapitalbehov i riggselskapet. Han har nå nedgradert Dolphin Drilling-aksjen til salg og senket kursmålet fra 3,50 kroner til bare 20 øre. Aksjen handles nå for rundt 50 øre.

Energeia faller 43,4 prosent til 3 øre. Solkraftselskapet opplyser om en svært utfordrende situasjon med hensyn til likviditeten, at det har sikret 10 millioner kroner via en emisjon rettet mot selskapets to største aksjonærer, og at selskapet i denne forbindelse vil søke om avnotering fra Euronext Growth. Tegningskursen i emisjonen er 0,02 kroner pr. aksje. Selskapet har anslått at det vil trenge 20–25 millioner i kapital de neste 12 månedene for å finansiere videre prosjektutvikling i Norge og driften i Nederland.