Månedens viktigste nøkkeltall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent, Dow Jones er opp 0,7 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 1,0 prosent.

Torsdag presenterte Apple og Amazon sine kvartalstall. Fredag faller førstnevnte 4,8 prosent, mens sistnevnte er ned 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,3 prosent til 22,80.

Makro

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 177.000 stillinger i april, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 130.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

USA/Kina

«Kina melder at de nå vurderer muligheten for handelsforhandlingene med USA – et mulig tegn på at den fastlåste konflikten mellom de to stormaktene er i ferd med å avta. I tillegg har Japans sjefsforhandler uttalt at målet er å lande en handelsavtale med USA innen juni. Nyhetene har blitt godt mottatt i markedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makroøkonom Kelly K. Chen i DNB Markets tror Beijing nå bevisst trekker ut tiden.

«Ved å holde døren på gløtt, men kreve at Washington først fjerner straffetollene, forsøker Kina å presse USA til å «vise kortene» – altså å avsløre hvilke innrømmelser og konkrete tiltak amerikanerne faktisk er villige til å komme med», skriver Chen i en oppdatering.