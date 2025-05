Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,55 prosent til 1.510,15. Dette var femte strake handelsdag med oppgang. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 6,4 milliarder kroner.

Oppgangen skjøt særlig fart etter nye sterke arbeidsmarkedstall fra USA – samt en sterk børsåpning på Wall Street.

Juli-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 1,7 prosent til 61,07 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag sto Brent med juni-levering i 63,34 dollar fatet. Den amerikanske WTI-oljen falt 1,9 prosent til 58,10 dollar pr. fat fredag, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 4,4 prosent til 33,57 euro pr. MWh.

Det har vært store svingninger i oljeprisene denne uken. Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer forklarer uroen med spekulasjonene om at Saudi-Arabia kan være i ferd med å endre sin strategi rundt oljeprisen og oljemarkedet.

Equinor endte fredag opp 0,8 prosent til 239,70 kroner. Oljekolossen selger eierandelen på 60 prosent i Peregrino-feltet utenfor Brasil for inntil 3,5 milliarder dollar , en pris som vurderes som god blant analytikere.

Aker BP falt imidlertid 0,5 prosent til 222,00 kroner, og Vår Energi endte ned 1,1 prosent til 28,27 kroner.

Ellers i omsetningstoppen var det mye grønt fredag ettermiddag. Kongsberg Gruppen steg 2,2 prosent, Frontline steg 1,1 prosent og DNB steg 1,1 prosent.

Norwegian endte opp 3,2 prosent til 14,05 kroner. Flyselskapet tjener på en svakere dollar, og derfor har SpareBank 1 Markets oppjustert kursmålet fra 9 til 14 kroner, samtidig som anbefalingen er løftet fra selg til hold.

Les også Trump angriper Fed igjen, krever rentekutt Donald Trump går igjen på strupen på Fed-sjef, Jerome Powell, når han igjen krever rentekutt. – Helt håpløst sier Harald Magnus Andreassen.

Nordic Semiconductor slo tilbake med et kurshopp på 9,3 prosent til 112,00 kroner etter børsfall på 4,1 prosent onsdag og hele 13,9 prosent tirsdag, da halvlederselskapet la frem kvartalstall . I mellomtiden har konsernsjef Vegard Wollan hamstret aksjer for 2,1 millioner kroner , og i USA har tech-giganter som Meta og Microsoft ledet an i nye børsoppganger.

Ellers i tech endte Crayon opp 4,4 prosent, AutoStore steg 2,7 prosent, mens Link Mobility steg 3,9 prosent.

Morrow Bank steg 7,5 prosent til 10,75 kroner etter at ABG har gjentatt en kjøpsanbefaling og oppjustert kursmålet kraftig – fra 11,40 til 15,10 kroner.

Nel falt derimot 0,5 prosent til 2,21 kroner. Flere meglerhus har senket kursmålene etter hydrogenselskapets svake kvartalstall og kanselleringen av en Statkraft-kontrakt.

Les også Advarer mot kursfall i tidligere børsvinner – Flere forhold taler for kursfall, sier Geir Linløkken om ukens nykommer i porteføljen. Totalt advarer Investtech mot åtte aksjer.

Fredagens store taper ble imidlertid Dolphin Drilling , med et kursfall på 75,9 prosent til 0,55 kroner. Handelen i aksjen ble gjenopptatt fra børsåpning etter at aksjen ble suspendert mandag ettermiddag. Natt til torsdag meldte riggselskapet så at det er på jakt etter en ny refinansieringsplan , med en rekke alternativer på bordet. DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen mener meldingen ser ut som et mislykket refinansieringsforsøk, og spår et enormt kapitalbehov i riggselskapet. Han har nedgradert aksjen til salg og senket kursmålet fra 3,50 kroner til bare 20 øre.