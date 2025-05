Optimismen tilbake

Positive signaler fra Kina bidro til å heve de fleste internasjonale børsene fredag. I ganske uforpliktende ordelag erklærte landet at det «vurderer muligheten for handelssamtaler med USA». Dessuten har Kina allerede innført en rekke unntak for de nye tollavgiftene på amerikanske varer.

I tillegg økte sysselsettingen utenfor det amerikanske landbruket en god del mer enn ventet i april. Medianestimatet lå på 138.000, mens fasiten ble 177.000. Tallet var likevel 8.000 lavere enn i den foregående måneden, nivået for februar og mars ble nedrevidert med i alt 58.000, og arbeidsledigheten holdt seg uendret på 4,2 prosent.

Ved halv fem-tiden var Stoxx 600 og S&P 500 uansett opp med henholdsvis 1,4 og 1,3 prosent. Bayer-kursen steg med 5 prosent, etter at BofA oppgraderte legemiddel- og kjemiprodusenten til «kjøp» og oppjusterte kursmålet. Analytikeren viste til godt potensial i utviklingsporteføljen.

I USA fikk Delta Air Lines og United Airlines oppturer på 5–6 prosent. Førstnevnte vedtok å kjøpe tilbake egne aksjer for opptil 1 milliard dollar, noe som tolkes som et tegn på fortsatt optimisme. Flyselskapene drar også nytte av en nedskalering av Trumps handelskrig og redusert resesjonsrisiko.

Take-Two-kursen stupte derimot 8 prosent. Selskapet fortalte at sjette utgave av Grand Theft Auto skal legges ut for salg 26. mai 2026. Ledelsen hadde tidligere snakket om en lansering denne høsten, og også det var etter flere forsinkelser. I en pressemelding lovte toppsjef Strauss Zelnick at det nye spillet kommer til å «overstige publikums forventninger», når det smått om senn dukker opp i butikkhyllene og hos nettforhandlerne.

For Airbnb ble svekkelsen på nær 1 prosent. Kvartalsrapporten som ble fremlagt etter børsslutt torsdag viste inntekter og inntjening på linje med meglerhusenes forventninger, men guidingen for andre kvartal skuffet. Et problem er «bredere økonomisk usikkerhet» i USA – samt at kanaderne er blitt mindre lystne på å besøke Trumps hjemland.