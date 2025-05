Fest på Wall Street: På samme nivåer som før «frigjøringsdagen»

Oppdatert klokken 21:00

Nasdaq-indeksen stiger 1,6 prosent på New York-børsen, mens Dow Jones er opp 1,3 prosent og S&P 500 stiger 1,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9 prosent til 22,39.

Torsdag rapporterte Apple og Amazon tall for første kvartal. Førstnevnte faller 4,3 prosent på New York-børsen, mens sistnevnte er flat. Fredag ble det klart at Amazons grunnlegger Jeff Bezos planlegger å selge Amazon-aksjer til en verdi av 4,75 milliarder dollar.

Makro

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 177.000 stillinger i april, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 130.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

USA og Kina

«Kina melder at de nå vurderer muligheten for handelsforhandlingene med USA – et mulig tegn på at den fastlåste konflikten mellom de to stormaktene er i ferd med å avta. I tillegg har Japans sjefsforhandler uttalt at målet er å lande en handelsavtale med USA innen juni. Nyhetene har blitt godt mottatt i markedene», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makroøkonom Kelly K. Chen i DNB Markets tror Beijing nå bevisst trekker ut tiden.

«Ved å holde døren på gløtt, men kreve at Washington først fjerner straffetollene, forsøker Kina å presse USA til å «vise kortene» – altså å avsløre hvilke innrømmelser og konkrete tiltak amerikanerne faktisk er villige til å komme med», skriver Chen i en oppdatering.

Olje

Opec fremskynder møtet hvor produksjonen i juni skal diskuteres til lørdag, melder Bloomberg. På videomøtet som egentlig var berammet til mandag 5. mai skal organisasjonen diskutere produksjonsnivåene de neste ukene. Flere markedsaktører som Bloomberg har pratet med forventer en ny produksjonsøkning fra Opec.

– Det går rykter i markedet om at flere land er misfornøyde med å holde igjen produksjonen, i tillegg til at man har Irak og Kasakhstan som ganske tydelig jukser ved å produsere mer enn egne kvoter. Frykten er at Saudi-Arabia kanskje ikke lenger kan eller vil holde troppene samlet, og at man da får en høyere produksjon, noe som er alvorlig når vi er inne i en ganske kaotisk periode der alle venter på hva Trumps tollutspill vil si for verdensøkonomien og oljemarkedet, sier Ole-Rikard Hammer til Finansavisen før Bloombergs sak ble publisert på fredag.