Volatilitet og usikkerhet er iboende trekk ved aksjemarkedet. Det er nettopp risikoen for midlertidige eller varige verdifall en investor må være villig til å bære for å kunne oppnå avkastning utover risikofri rente.

I teorien høres dette rasjonelt ut, men i praksis er det ofte krevende å akseptere når porteføljen faller i verdi. Mange investorer kjenner seg nok igjen i behovet for å gjøre noe, og i ettertid fremstår det gjerne som opplagt hva man burde ha gjort. Den menneskelige tilbøyeligheten til etterpåklokskap og “back-trading” er en kjent fallgruve.

Det klassiske rådet i perioder med markedsuro er å “sitte stille i båten”. For investorer med lang horisont og en riktig kalibrert risikoprofil er dette ofte et godt råd. Det er fordi det er svært vanskelig å time topper og bunner i markedet. Som det heter: Time in the market beats timing the market.

Korreksjoner hentes inn

Historisk har verdien av aksjemarkedet steget over tid, og tidligere korreksjoner har blitt hentet inn – og vel så det. Eksempelvis har Oslo Børs levert en årlig avkastning på 8,1 prosent og den amerikanske S&P 500 hele 11,9 prosent siden desember 2019 – til tross for tre vesentlige korreksjoner i samme periode (tall per 11. april 2025).

Markedskorreksjoner har også ulike utløsende faktorer, noe som igjen gjør det vanskelig å forutsi hvilke selskaper som gjør det bedre, og hvilke som vil falle mest. I 2020, da covid-19 kom, falt reiseliv (hotell og fly), mens hjemmekontoraksjer som Zoom var blant de absolutte vinnerne i verdensindeksen. Det plutselige markedsfallet, da mange småsparere solgte, ble raskt avløst av kraftig oppgang. Pandemien utløste stimulans som igjen forårsaket inflasjon og frykt for hard landing.

I 2022 falt markedet og særlig vekstselskaper mye, mens oljeselskaper steg på grunn av krigen i Ukraina. Også etter dette fallet kom rekylen raskt, og Magnificent Seven ledet an i 2023 og 2024, og sto for en veldig stor andel av verdensindeksens avkastning. I 2025 har amerikanske aksjer, særlig Magnificent Seven, falt markant, og vinneren har vært europeiske forsvarsaksjer. Det er med andre ord ikke nok å kunne forutse en korreksjon – man må også vurdere hvordan ulike markedsaktører vil håndtere de rådende markedsforholdene.

Defensive strategier – en trygg havn?

Men finnes det alternativer til å bare ri stormen av? For investorer med lavere risikotoleranse – eller som ønsker å sove bedre om natten – kan det være hensiktsmessig å justere porteføljen i retning av mer defensive investeringer. Det innebærer ofte eksponering mot ikke-sykliske sektorer, selskaper med stabil inntjening, høy kontantstrøm og lav kursvolatilitet. Slike selskaper faller gjerne mindre i urolige markeder, og kan tilby bedre risikojustert avkastning over tid.

Eksempler på slike selskaper finner man gjerne innen stabilt konsum – for eksempel Orkla og Nestlé – telekom eller nyttetjenester, som Telenor eller Iberdrola. Felles for disse er at de leverer tjenester som etterspørres relativt uavhengig av økonomiske svingninger og konsumenters opplevelse av egne økonomiske utsikter.