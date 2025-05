MAGAplask for small caps

Og nå er det disse små og mellomstore amerikanske selskapene som er hardest rammet av at Trumps økonomiske politikk i praksis har vist seg mer ekstrem enn hva de fleste trodde.

Der S&P 500 «bare» er ned 10 prosent og i korreksjonsmodus, har Russell 2000 vært i krakkmodus – over 20 prosent ned fra toppen. I snitt faller small caps 13 prosent i første halvdelen av en resesjon og 26 prosent i et bear-marked, ifølge tall fra investeringsbanken Jefferies.

Les også – Svakere krone og enda svakere dollar Det er to mulige utfall av handelskrigen for dollar, mener Danske Bank: Svak. Eller enda svakere.

Det er skummelt for både den amerikanske økonomien og Trumps popularitet. For mange av de nye jobbmulighetene skapes hos de mindre bedriftene. Ikke rart at presidenten ivrer for at sentralbanken skal kutte renten for å få fart på økonomien og forbruket.

Småselskapenes comeback er blitt spådd – og utsatt – i mange år. «Mean reversion»-teorien, at store avvik jevner seg ut over tid, har lenge antydet at Russell 2000 skal levere bedre fremover. Indeksen handles for eksempel til et Pris/Bok-nivå på 1,9 – mot 4,9 for S&P 500.

Men timing er som kjent en vrien greie. Hvem vet når det snur? Gjennom starten av 2025 har small cap-aksjene hatt sin laveste verdsettelse sammenlignet med de større selskapene siden slutten av 90-tallet.

Historikken viser at det kan lønne seg å kjøpe Russell 2000 når det ser riktig mørkt ut i en økonomisk nedgangstid, fordi oppgangen da gjerne blir kraftig i etterkant. For eksempel har indeksen gitt en årlig avkastning på 14,9 prosent i rullerende femårsperioder etter en dårlig femårsperiode, ifølge forvaltningsselskapet Franklin Templeton. Det er noe å ha i bakhodet hvis det skulle surne skikkelig.

Henrik Sommerfelt

Skandinavia-sjef i CMC Markets