Vil ta en rekke kinesiske selskaper av børs i USA

Lederne for to kongresskomiteer har oppfordret det amerikanske finansdepartementet (SEC) til å fjerne flere kinesiske selskaper fra børsen i USA. Det skrev Financial Times fredag kveld.

Ifølge avisen mener lederne, John Moolenaar og Rick Scott, visse kinesiske selskaper har militære tilknytninger som truer den nasjonale sikkerheten i USA.

SEC-lederen Paul Atkins har fått et brev av de to lederne, der det listes opp 25 kinesiske selskaper notert på amerikanske børser, og hvor Moolenaar og Scott ber finansdepartementet ta grep.

Dette inkluderer selskaper som Alibaba, søkemotoren Baidu, netthandelsplattformen JD.com, det sosiale mediet Weibo, Pony AI som utvikler teknologi for selvkjørende biler og Hesai, en produsent av lasersensorer.

Andre selskaper inkluderer Tencent Music, som allerede er på Pentagons svarteliste, og Daqo New Energy Corp, som tidligere er satt på det amerikanske handelsdepartementets svarteliste for å angivelig ha drevet med tvangsarbeid i Xinjian.

«Uakseptabel risiko»

«Disse enhetene nyter godt av amerikansk investor-kapital samtidig som de fremmer Kinas kommunistpartis strategiske mål» heter det i brevet som Financial Times har fått tilgang til, skrevet av Moolenaar og Scott. Videre anklager lederne også selskapene for å støtte «militær modernisering og grove brudd på menneskerettighetene».

«De utgjør også en uakseptabel risiko for amerikanske investorer».



Ifølge US-China Economic and Security Review Commission var det 286 kinesiske selskaper notert på amerikanske børser i mars.

Som en kommentar til brevet har Kinas ambassade i Washington sagt at Beijing er imot at USA «overdriver begrepet nasjonal sikkerhet, bruker statsapparatet og langtrekkende jurisdiksjon for å ramme kinesiske selskaper».

Talspersonen for ambassaden sa også at de var imot å «gjøre handels- og teknologispørsmål til politiske våpen».

Financial Times skriver videre at SEC-lederen vil svare medlemmene av Kongressen direkte.