Warren Buffett trekker seg som toppsjef

Warren Buffett (94) avsluttet generalforsamlingen til Berkshire Hathaway med å kunngjøre at han nå blir pensjonist. Salen brøyt umiddelbart ut i stående applaus som en hyllest til investorlegenden. Etter 60 år ved roret går stafettpinnen videre til Greg Abel.

Tilbake i 1965 kjøpte Buffett det som den gang var en lite lønnsom tekstilfabrikk i New England. Gjennom 60 år har Buffett gjort det til et av verdens mest suksessrike selskaper. Den 94 år gamle investoren er kjent for en nøktern livsstil og kløktige investeringer.

Hans suksess som investor gjorde ham raskt til et Wall Street-ikon. Med kallenavnet «orakelet fra Omaha», gir Buffett seg nå på topp: Berkshire-aksjene nådde nylig all time-high med en markedsverdi på spinnville 1.200 milliarder dollar.

– En æra er over

Porteføljeforvalter Bernt Berg-Nilsen i Stolt Explorer, som var på generalforsamlingen i Omaha, Nebraska, sier til Finansavisen at «en æra er over».

Tidlig i forsamlingen sa Buffett at «ingen andre enn Steve Jobs kunne skapt Apple, men ingen andre kunne tatt Apple videre slik Tim Cook har gjort. Så er jo parallellen til Warren Buffett og Greg Abel slående, synes jeg», het det i et notat fra Berg-Nilsen tidligere på dagen. Han fikk altså en «hunch» om en mulig Buffett-exit.

– Jeg tror Berkshire, av mange grunner, er bra rigget for fremtiden, sier Berg-Nilsen.

– God corporate governance er på plass, det er et solid styre, og få toppsjefer har vært så tydelige på kultur og etikk som Buffett – så det sitter i veggene etter at han er borte. Seksti års jobbing med byggverket har gjort det veldig robust, legger han til.

Buffett, som eier mer enn 160 milliarder dollar i Berkshire som den største aksjonæren, sa at han ikke ville selge en eneste aksje etter at han nå går over i pensjonisttilværelsen.

Rekordstor kontantbeholdning

Warren Buffett og Berkshire Hathaway nettosolgte aksjer for 1,5 milliarder dollar i første kvartal.

Kontantbeholdningen steg til 347,7 milliarder dollar – rekord for konglomeratet – da Buffett fortsatte å selge aksjer i første kvartal 2025.

Om den gigantiske kontantbeholdningen sier Berg-Nilsen at han hadde håpet Buffett ville sette pengebingen i bruk.

– Som Warren sa: «Størrelse er blitt Berkshires fiende» ... Jeg tenker det svaret er forståelig i lys av at Berkshire har verdens største balanse, på 1.164 milliarder dollar. Da er det vanskelig å finne noe som er stort nok til å gjøre en forskjell – og umulig å time på forhånd når de mulighetene måtte komme, sier porteføljeforvalteren.

Buffett sa under forsamlingen at han alltid er på utkikk etter investeringer, og at virksomheten er «svært, svært, svært opportunistisk», og at han gjerne skulle hatt mindre kontanter tilgjengelig – muligens ned til 50 milliarder dollar. «Av og til blir ting usedvanlig attraktive,» uttalte 94-åringen.