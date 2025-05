Lengste oppgang på flere tiår: – De fleste venter resesjon

S&P 500 steg 2,9 prosent denne uken og noterte sin lengste vinnerekkerekke siden år 2000, med ni strake dager i pluss. Dermed er tapene fra tolluroen i april visket ut.

Samtidig kommuniserer Goldmans sjef for hedgefond-dekning, Tony Pasquariello, følgende beskjed lørdag:

«De fleste jeg snakker med forventer fortsatt en resesjon i USA.»

Det fremgår at hedgefondene samlet sett var nøytrale til negative til amerikanske aksjer ved starten av uken, men roterte inn i defensive aksjer, inkludert helse, nytte og konsum, i løpet av uken etter sterke kvartalsrapporter.

Energisektoren holder proffene seg imidlertid unna – dette ble den tredje uken med netto nedsalg, og det har vært nettosalg i fem av de seks siste ukene i sektoren.

Proffene tilbake i markedet

Pasquariello skriver at den amerikanske økonomien har mistet noe momentum, men at arbeidsmarkedet fortsatt står sterkt. Tekniske signaler i markedet bedret seg i løpet av uken, og amerikanske teknologigiganter fortsetter å levere på et nivå som er uten sidestykke.

«USAs teknologiselskaper fortsetter å generere, reinvestere og tilbakeføre kapital på et nivå ingen andre selskaper i verden kan matche,» skriver Pasquariello.

Goldman peker også på at kapitalstrømmer har snudd etter en periode med omfattende risikoredusering. Systematiske fond kjøper nå igjen ved stigende kurser, og amerikanske husholdninger har fortsatt å holde på aksjer, selv om kjøpsintensiteten har falt.

Aner ikke videre retning

Hedgefond-sjefen har møtt svært mange kunder den siste måneden, og stemningen rundt amerikanske aktiva er fortsatt dyster blant dem – særlig blant kundene utenfor USA.

«Jeg vet ikke om dette er et bull- eller bear-marked, men jeg tror vi vil se videre svingninger med kraftige bevegelser opp og ned,» avslutter Pasquariello.