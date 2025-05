Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Da eiendomsinvestor Morten Gottschalk døde, etterlot han seg et inferno av et dødsbo. Nå går Henning Holstad og kjente kriminelle rettens vei i jakten på flere titalls millioner kroner.

Holstad mener det er unndratt store verdier fra boet. Han peker på at arvingene og advokat Joar Heide mener boet er tomt, men at de likevel slåss for at kreditorene ikke skal få gjennomslag med krav mot boet. De burde frasi seg arven, sier Holstad.

Fremskrittspartiet har stemt gjennom partiprogrammet. Det inneholder flere gaver til skatteflyktningene, uansett om de kommer hjem eller ikke.

FrP går inn for å fjerne kravet om at utflyttere ikke kan disponere bolig i Norge ved skattemessig emigrasjon. I tillegg vil partiet fjerne «treårsregelen», som gjør at utflyttere har skatteplikt til Norge året de flytter og tre år til. Aller helst vil imidlertid FrP ha utflytterne hjem.

94 år gamle Warren Buffett gir seg som sjef for investeringsselskapet Berkshire Hathaway, etter 60 år i sjefsstolen. Investorlegenden hylles av Roger Berntsen, analytiker i Nordnet.

Berntsen påpeker at timing alltid har vært Buffetts signatur. Han sier det er nærmest poetisk at Buffett overlater roret til Greg Abel akkurat idet Berkshire feirer 60-årsjubileum som konglomerat og aksjen er i all-time high.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump, som lover store skattekutt. Problemet for Trump og republikanerne er at det går klart dårligere for amerikansk økonomi. Alt tyder på at USA i full fart er på vei inn i en resesjon.

Dette vil ikke Donald Trump klare å rette opp ved skattekutt. Vi forstår likevel at han prøver. Hele tollpolitikken må endres, og tilbaketoget må komme raskt, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

BW Energy: Kl. 07.30, Hotel Continental kl. 09.30, webcast

Makro:

Russland: PMI industri april, kl. 08.00

Sveits: Inflasjon april, kl. 08.30

Sverige: PMI tjenester april, kl. 08.30

Tyrkia: Inflasjon april, kl. 09.00

USA: PMI april endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI tjenester april, kl. 16.00

Annet:

S.D. Standard ETC: Tilbudsperiode ifm. Saga Pure-bud utløper, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

Höegh Autoliners

Ordinær generalforsamling:

Hexagon Composites, Norconsult, Nordic Semiconductor, Photocure