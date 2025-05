Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [-1,2, 0,4] prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen faller kraftig etter enighet i Opec+ om en økning i oljeproduksjonen i juni.

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen ned 3,65 prosent til 59,05 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,00 prosent på 55,96 dollar fatet.

Produksjonen skal nå jekkes opp med 411.000 fat pr. dag for andre måned på rad. Det gir en samlet økning for april, mai og juni på 960.000 fat, og tilsvarer en reversering av 44 prosent av gruppens tidligere produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag.

Asia

Både markedene i Japan, Sør-Korea, Kina og Hongkong er mandag stengt som følge av helligdager.

Ellers i Asia klatrer Nifty 50 i India 0,68 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,81 prosent etter at Anthony Albanese tar fatt på sin andre treårige periode som statsminister i landet.

Wall Street

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,46 prosent til 5.685,89. Industritunge Dow Jones steg 1,38 prosent til 41.316,69. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 1,51 prosent til 17.977,73.

Torsdag rapporterte Apple og Amazon tall for første kvartal. Førstnevnte falt 3,74 prosent på New York-børsen, mens sistnevnte falt 0,12 prosent. Fredag ble det klart at Amazons grunnlegger Jeff Bezos planlegger å selge Amazon-aksjer til en verdi av 4,75 milliarder dollar.

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 177.000 stillinger i april, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall. På forhånd var det ventet en jobbvekst på 130.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,55 prosent til 1.510,15. Dette var femte strake handelsdag med oppgang. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 6,4 milliarder kroner.

Nordic Semiconductor slo tilbake med et kurshopp på 9,3 prosent til 112,00 kroner etter børsfall på 4,1 prosent onsdag og hele 13,9 prosent tirsdag, da halvlederselskapet la frem kvartalstall . I mellomtiden har konsernsjef Vegard Wollan hamstret aksjer for 2,1 millioner kroner , og i USA har tech-giganter som Meta og Microsoft ledet an i nye børsoppganger.