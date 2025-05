Stjernetrader: Markedet er for optimistisk

Resultatene fra de store teknologiselskapene har også fjernet frykt for reduserte investeringer (capex), og derfor står AI-historien støtt.

De beste og viktigste kundene til meglerhuset (Prime Brokerage) har tatt ned eksponeringen kraftig, og ligger fortsatt rundt 10 prosent laveste nettoposisjonering de siste fem årene. «Dette gir grunn til å tro at short-inndekningen kan fortsette», skriver Tuteja.

Til slutt kom det oppmuntrende tall fredag, da arbeidsrapporten, non-farm payrolls, dempet den kortsiktige frykten for en nærliggende resesjon.

Det negative

«Jeg kunne ramset opp alle de kjente bearish-argumentene – at økonomien trolig vil avta, at EPS-estimatene er for høye, at multipler er strukket, og så videre. – men disse vurderingene er godt kjent. Derfor velger jeg nå en mer taktisk tilnærming, men med det overordnede synet at markedet er dyrt», skriver tradingsjefen.

Mange tradere er blitt «brent» av den kraftige oppgangen, selv uten at noen handelsavtaler er landet. For to uker siden var kundesamtalene preget av bekymringer for at enkeltavtaler ville redusere USAs forhandlingskraft for fremtidige avtaler – altså hvis USA gir innrømmelser til land X, hvorfor skulle ikke land Y kreve mer? Nå er tonen blant kundene en helt annen, og spørsmålene domineres av: «Hva om USA avtaler et møte med Kina – hvor mye vil vi da stige?»

«Mitt syn er at mye av denne optimismen allerede er priset inn. Faktisk mener jeg at markedets forventningsnivå nå er 40 prosent tollsats på Kina. Hvis det da kommer nyheter om en avtale som reduserer satsen til 70 prosent, tror jeg aksjemarkedet vil falle fra dagens nivåer», skriver tradingsjefen.

Videre peker han på «vekstskrekk»-historier som sprer seg, og at markedet er ekstra sårbart for potensielt negative makrotall de neste fem–seks ukene.

Konklusjonen lyder: «I en verden der resesjon verken er bevist eller utelukket, kan markedet bevege seg sideveis innenfor dette intervallet en stund til. Men jeg vil hevde at risk/reward nå taler for en bearish helning.»